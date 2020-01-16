الاحتلال يشدد الحكم على الفتى "أيهم صباح" للسجن المؤبد

الفتى الأسير أيهم صباح

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رام الله - دنيا الوطن

شددت محكمة الاستئناف العسكرية، التابعة لجيش الاحتلال، الحكم الصادر بحق الفتى الأسير أيهم صباح، المتهم بتنفيذ عملية، قُتل فيها أحد الجنود عام 2016.



وأكدت القناة (11) الإسرائيلية، أن محكمة الاحتلال، استأنفت الحكم السابق بحق الأسير صباح، من السجن الفعلي (35 عاماً)، وشددته ليصل إلى المؤبد، رغم كونه قاصراً، وقت تنفيذ العملية (17 عاماً).



وزعمت محكمة الاحتلال، أن الأسير صباح، خطط لعملية طعن داخل إحدى المجمعات التجارية الإسرائيلية قرب رام الله، (مجمع رامي ليفي)، وقتل جندياً وأصاب مستوطناً بجراح خطيرة، وذلك قبل استهدافه بالرصاص، وإصابته بجراح خطيرة، واعتقاله.