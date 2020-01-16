التعليم بغزة: افتتاح ست مدارس وتنفيذ مئات المبادرات الإبداعية التعليمية خلال 2019















رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة التربية والتعليم في غزة، اليوم الخميس: إنها افتتحت ست مدارس، وشرعت بتنفيذ وتصميم والتحضير لبناء 38 مدرسة جديدة موزعة، لخدمة جميع محافظات قطاع غزة، خلال عام 2019.وأوضحت الوزارة في تقرير، حول إنجازاتها خلال العام الماضي أن المدارس الجديدة هي: مدرسة الشيماء بشمال غزة، ومدرستا سليمان الأغا، والصفوة بخانيونس، ومدرسة مسقط بشرق خانيونس، ومدرسة عبد الله الدحيان، بغرب غزة، وثانوية الكويت برفح.وذكرت، أنها جهزت 25 مختبر حاسوب و37 مختبر علوم، وأنتجت 1,983 درسًا تعليميًا مصورًا لطلبة الثانوية العامة والعديد من الفيديوهات للمراجعة، وإعداد مواد إثرائية مساندة لمنهاج الثانوية العامة، وتعميمها على الطلبة في جميع المباحث العلمية من خلال موقع روافد التعليمي، وبث برنامج مراجعة مباشرة خلال امتحانات الثانوية العامة، بمتابعة تزيد عن 130,000 متابع من محافظات غزة والضفة، وإنتاج 1,267 حقيبة إلكترونية، و4,740 خريطة تعليمية، وإعداد الكتاب الإحصائي والعديد من الدراسات العلمية حول واقع التعليم وإعداد عشرات الأدلة والوسائل التعليمية.وفيما يتعلق بالأنشطة والفعاليات، أشارت إلى أنها نفذت 632 درساً توضيحياً، و236 يومًا دراسيًا، و350 معرضًا علميًا وثقافيًا، والآلاف من الأنشطة والفعاليات المدرسية، ومؤتمر الترجمة من العربية وإليها.. إشكاليات وحلول، وتنظيم منتدى القانون الدولي الإنساني لطلبة الجامعات.وفي مجال التدريب، تم عقد 43 دورة تدريبية في الإدارة والقيادة لعدد 3,041 من قيادات وموظفي الوزارة، وتدريب 5,055 معلماً، وتدريب 285 مشرفاً ومدير مدرسة، وتدريب 206 مرشداً في موضوعات تربوية متنوعة، وبخصوص التشغيل فقد تم عقد امتحان توظيف معلمين، وتعيين 500 معلم/ة كما تم تشغيل مؤقت لـ4,221 معلم/ة.وحققت الوزارة العديد من الإنجازات في مجال رعاية الطلبة المبدعين والمتفوقين ونفذت العديد من المشاريع الخاصة بهم ومنها مشروع البحث العلمي بمشاركة 1,250 طالب/ة، وبرنامج قادة العالم الافتراضي بمشاركة 3,700 طالب/ة، ونوادي اللغة الإنجليزية بمشاركة 280 طالب/ة، ومسابقة أصدقاء المختبر العلمي بمشاركة 1,200 طالب/ة ، وبرنامج الذكاء الاصطناعي بمشاركة 67 طالب/ة، ومسابقة تاج المعرفة بمشاركة 2,038 طالب/ة، و مشروع تمكين الطلائع الريادية بمشاركة 1,500 طالب/ة، والمسابقات الدينية والثقافية والفنية بمشاركة 20,000 طالب/ة، وتنفيذ 5بطولات رياضية مركزية، وتشكيل البرلمان الطلابي المركزي بعد إجراء انتخابات مدرسية شاملة، وفق بيان من الوزارة.وفي مجال المبادرات؛ قالت الوزارة إنها أطلقت أربع مسابقات ضمن تطوير العملية التعليمية وتشجيع المعلمين والعاملين في القطاع التعليمي بمحافظات غزة على تقديم مبادرات تطور من العملية التعليمة، ومن هذه المسابقات مبادرتي 2020 حيث تم البدء الفعلي في تنفيذ 500 مبادرة نوعية في المدارس، ومسابقة بنك الأفكار والتعلم الممتع ومسابقة القيم (الواجب نحو الله والوطن والآخرين والذات) ومسابقة الاعتماد المدرسي الهادفة لتجويد العمل في المدارس وفق معايير الجودة والاعتماد المدرسي.وفي مجال الامتحانات والمناهج، ذكرت أنه تم عقد 23 ورشة عمل تخصصية لتطوير وتقييم المناهج، كما تم تنظيم امتحانات الثانوية العامة بمشاركة 31,000 طالب /ة، والامتحان التطبيقي الشامل بمشاركة 3,059 طالب/ة.ولفتت إلى أنها أولت أهمية لخدمة الجمهور، إذ تم تصديق 36,000 شهادة ثانوية عامة، ومعادلة 800 شهادة مدرسية لطلبة قادمين من الخارج في مختلف المراحل الدراسية، وتصديق 26,000 شهادة تعليم عالي، وتوفير 495 منحة داخلية لخريجي الثانوية العامة و506 منحة خارجية في 20 دولة وترخيص 55 روضة و50 مركزاً تعليمياً و8 مدارس خاصة و8 مراكز لمحو الأمية كما قامت الوزارة بتطوير الخدمة الالكترونية لأولياء الأمور، وإطلاق خدمة تسديد رسوم الثانوية العامة والامتحان الشامل من المستحقات بشكل الكتروني وعقد العشرات من اللقاءات بين الوزارة والمدارس والجمهور المحلي.وأضافت أنها واصلت تقديم الخدمات المتنوعة للطلبة، إذ اعتمدت فصولاً دراسية داخل مستشفى الدكتور عبد العزيز الرنتيسي بمدينة غزة لتقدم الخدمة التعليمية والإرشادية والنفسية للطلبة الذين يمكثون في المستشفى نتيجة تعرضهم لأمراض معينة، وجرت متابعة قضايا 2,215 طالب/ة المتعلقة بالانتقال من المدارس الخاصة والوكالة، وتم الكشف الطبي لجميع طلبة الصفوف الأول والسابع والعاشر، وتطعيم كافة طلبة الصف التاسع ضد مرضي الدفتيريا و التيتانوس، وتوزيع 1,700 نظارة طبية لطلبة المدارس الذين يعانون من بعض المشاكل في النظر.كما تم توزيع 140 سماعة طبية للطلبة ذوي الإعاقة السمعية وإجراء فحص سمع لـ 20 ألف طالب/ة من الصف الأول الأساسي وتركيب سماعات للطلبة المحتاجين وإجراء فحص طبي في مجال( النمو والتطور) لـ 350 طفل/ة من رياض الأطفال الحكومية، وتوعية 22,000 طالب/ة و5,000 ولي أمر من المدارس الأساسية حول الاستعداد والحماية في وقت الطوارئ وتوعية وتثقيف 20 مدرسة (طلبة ومعلمين) حول الصحة الإنجابية وقضايا (المراهقة والزواج المبكر والتدخين ) وتنفيذ مشروع المدرسة صديقة التغذية في 14 مدرسة حكومية، وتوزيع وجبات غذائية لعدد 20 مدرسة من المدارس الأساسية، وتوزيع 8,900 حقيبة مدرسية لفئة الطلبة المحتاجين في المدارس الحكومية بمحافظات قطاع غزة، و توفير كتب مكبرة لـ 217 طالب/ة من فئة ضعاف البصر.كما تم إنتاج وتقديم 750 أداة مساعدة للطلبة ذوي الإعاقة، وتقديم خدمات رعاية نوعية لـ11 طالب/ة من الطلبة الذين يعانون من متلازمة داون والمدموجين في المدارس، وذلك من خلال قيام الوزارة بتوفير معلم ظل لهم يتابعهم ويرعاهم في كافة شؤون تعليمهم واعفاء ألاف الطلبة من رسوم الثانوية العامة و توفير كتب اللغة الإنجليزية لمئات الطلبة المحتاجين مجاناً، وتوفير تعليم علاجي لضعف التحصيل في الرياضيات واللغة العربية لـ 10,000 طالب/ة.وفي مجال الحوسبة، قالت الوزارة إنه تم تطوير البرنامج المحوسب لنتائج الثانوية العامة و تطوير المنظومة الالكترونية الخاصة بعمل المشرفين التربويين في المدارس و الامتحان التطبيقي الشامل بشكل محوسب، و إنشاء برنامج محوسب لتسهيل متابعة برامج الإشراف الفعال لرياض الأطفال وإنشاء برنامج محوسب لمتابعة برنامج محو الأمية وتعليم الكبار و التحديث الالكتروني لجميع بيانات العاملين في قطاع التعليم.وأشارت إلى أنها "نجحت في وضع خطة رائدة وهي وضع وحدات مهنية داخل المدارس لتطوير قدرات الطلبة في مجال التعليم المهني، وفي هذا المجال فقد افتتحت 3 وحدات جديدة داخل مدارس عبد الرحمن الأغا بخانيونس، والمتنبي بشرق خانيونس، وتل الزعتر بشمال غزة، كما افتتحت تخصص أزياء وجرافيك داخل مدرستي الصم والصباح بغرب غزة، وجرى تطوير قسم السيارات، وافتتاح تخصص طاقة متجددة في مدرسة دير البلح الصناعية".وفي إطار حصد الجوائز الدولية، لفتت الوزارة إلى أنها حققت العديد من الجوائز على الصعيد الدولي ومنها فوز موقع روافد ضمن أفضل 15 ابتكار تكنولوجي في مجال التعلم الإلكتروني الدولي، وفوز إذاعة صوت التربية والتعليم بالمركز الأول في مسابقة اتحاد الإذاعات العربية، وفوز المرشدة هنادي أبو رمضان بلقب ملكة المسؤولية الاجتماعية، وفوز الطالبتين بسمة معزة وأسيل المجدلاوي في مشروع الصحفي الصغير في النمسا، وفوز الطالبة نجاح الجرو بلقب سفيرة المنصة الألمانية للتصميم ” Cospaces edu، و فوز 17 طالباً /ة في مسابقة أفضل رسمة مدرسية حول حقوق الإنسان، وفوز مدرسة ممدوح صيدم بجائزة البرمجة العالمية، و فوز المعلمة حنان مصطفى بلقب سفيرة التسامح والسلام الدولية.وعلى صعيد الزيارات الدولية والاتفاقيات، نفذت الوزارة زيارة تعليمية لليابان لتبادل الخبرات بمشاركة 10 معلمين ومعلمات، كما تم اطلاع مبعوث السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف على واقع التعليم خلال استقباله بالمدارس، ووقعت الوزارة اتفاقيات تعاون مع 4 جامعات في مجال نشر البحث العلمي في فلسطين، ومذكرة تفاهم مع ووزارة التنمية لفتح 5 صفوف لمحو الأمية، كما تم الاتفاق مع مؤسسة الخليج التعليمية لإنشاء مدرسة وصالة رياضية ومركز تدريب وفصول دراسية بمحافظة رفح، وواصلت الوزارة تنفيذ العشرات من المشاريع والاتفاقيات النوعية التي تخص العملية التعليمية من جميع جوانبها، وفق البيان.ولفتت وزارة التعليم إلى أن "هذه الإنجازات جاءت من خلال جهود العاملين في القطاع التربوي وجهود الشركاء والداعمين"، مقدمة الشكر لكل من يساند ويدعم العملية التعليمية.وأضافت أن "هذه الإنجازات نجاحات مهمة تثبت أن العاملين في التعليم يبذلون كل الجهود من أجل تطوير العملية التعليمية بالرغم من الصعوبات والظروف الناجمة عن الاحتلال والحصار".