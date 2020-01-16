إدارة المرور بغزة: إصابة بحادث مروري خلال 24 ساعة الأخيرة





وقالت في تصريح صحفي: إن هناك حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، منوهة عن وجود سوق البريح في محافظة الوسطى، وسوق الخميس في محافظة الشمال من التوام حتى العامودي، و"يرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية".



وأضافت: "أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي".



رام الله - دنيا الوطنقالت إدارة المرور والنجدة، اليوم الخميس: إنه تم تسجيل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، حادث مروري واحد فقط، نتج عنه إصابة واحدة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.