عاجل

  • الحية: نعمل وفق استراتيجية تقوم على سبع محاور لمواجهة التحديات

شؤون فلسطينية

إصابة شاب بعيار معدني وحملة اعتقالات في العيسوية وتفتيش منازل بالخليل

إصابة شاب بعيار معدني وحملة اعتقالات في العيسوية وتفتيش منازل بالخليل
مواجهات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب بعيار معدني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت، فجر اليوم الخميس، مدينة جنين ومخيمها، واعتقلت ثلاثة شبان.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: شادي محمد جرار، وحمودي محمود الكايد من جنين، ومحمد حواشين من المخيم، بعد مداهمة منازل ذويهم، كما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضافت المصادر: أن جنود الاحتلال، فجروا بوابة منزل عائلة المعتقل جرار، واعتدوا عليه بالضرب، واستجوبوه لأكثر من ساعة، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان، وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة مواطنين من بلدة العيسوية بمدينة القدس.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: تيسير يوسف محيسن، ونسيم أمجد محيسن، ومصعب محمود محيسن، ومحمد أحمد أبو ريالة، عقب مداهمة منازلهم في البلدة، وتفتيشها.

في السياق، فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدداً من منازل المواطنين في بلدة يطا جنوب الخليل، واستدعت شاباً.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، داهمت بلدة يطا جنوباً، وفتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: فؤاد محمد النواجعة، وسلّمته بلاغاً لمقابلة مخابراتها، كما داهمت تلك القوات عدة أحياء في بلدة إذنا غربا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

من جهة أخرى، هدمت سلطات الاحتلال، خيمة وبيتاً متنقلاً (كرفان) في منطقة بير عونة بمدينة بيت جالا غرب بيت لحم، وجرفت شارعين في قرية الولجة غرباً.

وأفاد صاحبهما، محمد زرينة، بأن قوات الاحتلال، هدمت خيمة و(كرافان)، ودمرت جدراناً استنادية وبوابة، لافتاً إلى أنه لم يكن متواجداً وقتها.

وأشار زرينة إلى أن هذا العمل التعسفي اللاإنساني، هو الخامس من نوعه، حيث يعيش هذه المعاناة منذ العام 2016، بهدف ترحيله، فقد هدمت قوات الاحتلال سابقاً منزلاً يمتلكه، ثم بركسات لتربية المواشي مرتين.

وفي سياق منفصل، جرفت سلطات الاحتلال شارعين في قرية الولجة غرب بيت لحم، وفق (وفا).

وأفاد الناشطان الشبابيان، هشام الأطرش وإبراهيم عوض الله، بأن آليات الاحتلال، جرفت شارعين في منطقة عين جويزة، تحديداً في حارة خلة الخور.

يذكر، أن قرية الولجة تتعرض لمضايقات متكررة من قبل الاحتلال، من هدم منازل، وتدمير جدران استنادية، وشوارع.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية من مخابرات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية من مخابرات الاحتلال

الاحتلال يشدد الحكم على الفتى &#34;أيهم صباح&#34; للسجن المؤبد

الاحتلال يشدد الحكم على الفتى "أيهم صباح" للسجن المؤبد

مالية غزة: صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرى والأسرى المقطوعة رواتبهم الأحد

مالية غزة: صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرى والأسرى المقطوعة رواتبهم الأحد

التعليم بغزة: افتتاح ست مدارس وتنفيذ مئات المبادرات الإبداعية التعليمية خلال 2019

التعليم بغزة: افتتاح ست مدارس وتنفيذ مئات المبادرات الإبداعية التعليمية خلال 2019

إدارة المرور بغزة: إصابة بحادث مروري خلال 24 ساعة الأخيرة

إدارة المرور بغزة: إصابة بحادث مروري خلال 24 ساعة الأخيرة

نقابة الصحفيين تدعو لمقاطعة صحيفة القدس

نقابة الصحفيين تدعو لمقاطعة صحيفة القدس

نيابة عن الرئيس: المالكي يُسلم رئاسة مجموعة الـ77 والصين لرئيس وزراء غيانا

نيابة عن الرئيس: المالكي يُسلم رئاسة مجموعة الـ77 والصين لرئيس وزراء غيانا

البرغوثي: محميات نفتالي بنيت خطة لضم وتهويد الضفة الغربية

البرغوثي: محميات نفتالي بنيت خطة لضم وتهويد الضفة الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية من مخابرات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية من مخابرات الاحتلال

الاحتلال يشدد الحكم على الفتى &#34;أيهم صباح&#34; للسجن المؤبد

الاحتلال يشدد الحكم على الفتى "أيهم صباح" للسجن المؤبد

التعليم بغزة: افتتاح ست مدارس وتنفيذ مئات المبادرات الإبداعية التعليمية خلال 2019

التعليم بغزة: افتتاح ست مدارس وتنفيذ مئات المبادرات الإبداعية التعليمية خلال 2019

إدارة المرور بغزة: إصابة بحادث مروري خلال 24 ساعة الأخيرة

إدارة المرور بغزة: إصابة بحادث مروري خلال 24 ساعة الأخيرة

إصابة شاب بعيار معدني وحملة اعتقالات في العيسوية وتفتيش منازل بالخليل

إصابة شاب بعيار معدني وحملة اعتقالات في العيسوية وتفتيش منازل بالخليل

نقابة الصحفيين تدعو لمقاطعة صحيفة القدس

نقابة الصحفيين تدعو لمقاطعة صحيفة القدس

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

الأردن يُدين إعلان إسرائيل إقامة محميات طبيعية وتوسعة أخرى في الضفة الغربية

الأردن يُدين إعلان إسرائيل إقامة محميات طبيعية وتوسعة أخرى في الضفة الغربية

منوعات

أول تعليق من محامي زوج &#34;نانسي عجرم&#34; بعد اتهام موكله بالقتل العمد

أول تعليق من محامي زوج "نانسي عجرم" بعد اتهام موكله بالقتل العمد

تغيير يصدم الجمهور في ملامح &#34;رولا سعد&#34; في أخر ظهور لها

تغيير يصدم الجمهور في ملامح "رولا سعد" في أخر ظهور لها

الزكام يُحرج راشد الماجد على المسرح.. هكذا عالجه بالشماغ

الزكام يُحرج راشد الماجد على المسرح.. هكذا عالجه بالشماغ

ابتزاز الملياردير أبو هشيمة طليق هيفاء وهبي بمكالمة فاضحة مع امرأة مجهولة

ابتزاز الملياردير أبو هشيمة طليق هيفاء وهبي بمكالمة فاضحة مع امرأة مجهولة

مريم حسين تثير الجدل بتعليقها عن محمد رمضان بعد لقائهما في دبي

مريم حسين تثير الجدل بتعليقها عن محمد رمضان بعد لقائهما في دبي

النيابة العامة اللبنانية: زوج نانسي عجرم قاتل

النيابة العامة اللبنانية: زوج نانسي عجرم قاتل

شاهد.. انتصار ترتدي الحجاب

شاهد.. انتصار ترتدي الحجاب

وفاة أحد ممثلي مسلسل &#34;عروس بيروت&#34; بشكل مفاجئ

وفاة أحد ممثلي مسلسل "عروس بيروت" بشكل مفاجئ

شاهد: رجاء الجداوي ترد على شائعة وفاتها

شاهد: رجاء الجداوي ترد على شائعة وفاتها

شاهد: رسالة شديدة اللهجة من فجر السعيد إلى بثينة الرئيسي رغم اعتذارها

شاهد: رسالة شديدة اللهجة من فجر السعيد إلى بثينة الرئيسي رغم اعتذارها

عربي

لمحاربة (تنظيم الدولة).. أميركا تستأنف عملياتها في العراق

لمحاربة (تنظيم الدولة).. أميركا تستأنف عملياتها في العراق

الرئيس الإسرائيلي للسيسي: العلاقات مع مصر ذخر استراتيجي ونعيش يوماً مشهوداً فيها

الرئيس الإسرائيلي للسيسي: العلاقات مع مصر ذخر استراتيجي ونعيش يوماً مشهوداً فيها

رئيس المجلس السيادي بالسودان يكشف تفاصيل جديدة عن عملية التمرد بالخرطوم

رئيس المجلس السيادي بالسودان يكشف تفاصيل جديدة عن عملية التمرد بالخرطوم

صور: أول ظهور للطائرة العسكرية الروسية العملاقة في الجيش المصري

صور: أول ظهور للطائرة العسكرية الروسية العملاقة في الجيش المصري