إصابة شاب بعيار معدني وحملة اعتقالات في العيسوية وتفتيش منازل بالخليل





من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة مواطنين من بلدة العيسوية بمدينة القدس.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: تيسير يوسف محيسن، ونسيم أمجد محيسن، ومصعب محمود محيسن، ومحمد أحمد أبو ريالة، عقب مداهمة منازلهم في البلدة، وتفتيشها.



في السياق، فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدداً من منازل المواطنين في بلدة يطا جنوب الخليل، واستدعت شاباً.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، داهمت بلدة يطا جنوباً، وفتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: فؤاد محمد النواجعة، وسلّمته بلاغاً لمقابلة مخابراتها، كما داهمت تلك القوات عدة أحياء في بلدة إذنا غربا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



من جهة أخرى، هدمت سلطات الاحتلال، خيمة وبيتاً متنقلاً (كرفان) في منطقة بير عونة بمدينة بيت جالا غرب بيت لحم، وجرفت شارعين في قرية الولجة غرباً.



وأفاد صاحبهما، محمد زرينة، بأن قوات الاحتلال، هدمت خيمة و(كرافان)، ودمرت جدراناً استنادية وبوابة، لافتاً إلى أنه لم يكن متواجداً وقتها.



وأشار زرينة إلى أن هذا العمل التعسفي اللاإنساني، هو الخامس من نوعه، حيث يعيش هذه المعاناة منذ العام 2016، بهدف ترحيله، فقد هدمت قوات الاحتلال سابقاً منزلاً يمتلكه، ثم بركسات لتربية المواشي مرتين.



وفي سياق منفصل، جرفت سلطات الاحتلال شارعين في قرية الولجة غرب بيت لحم، وفق (وفا).



وأفاد الناشطان الشبابيان، هشام الأطرش وإبراهيم عوض الله، بأن آليات الاحتلال، جرفت شارعين في منطقة عين جويزة، تحديداً في حارة خلة الخور.



يذكر، أن قرية الولجة تتعرض لمضايقات متكررة من قبل الاحتلال، من هدم منازل، وتدمير جدران استنادية، وشوارع.

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب بعيار معدني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت، فجر اليوم الخميس، مدينة جنين ومخيمها، واعتقلت ثلاثة شبان.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: شادي محمد جرار، وحمودي محمود الكايد من جنين، ومحمد حواشين من المخيم، بعد مداهمة منازل ذويهم، كما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضافت المصادر: أن جنود الاحتلال، فجروا بوابة منزل عائلة المعتقل جرار، واعتدوا عليه بالضرب، واستجوبوه لأكثر من ساعة، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان، وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان.