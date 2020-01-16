دولي

امرأة تصل وللمرة الأولى إلى رئاسة اليونان

امرأة تصل وللمرة الأولى إلى رئاسة اليونان
اليونان
رام الله - دنيا الوطن
اقترح رئيس الوزراء اليوناني، (كيرياكوس ميتسوتاكيس)، ترشيح رئيسة مجلس الدولة، لتتولى رئاسة البلاد، حيث ستكون بذلك أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ البلاد.

القاضية البالغة (63 عاماً)، التي تترأس مجلس الدولة، ستكون أول امرأة تحتل هذه المنصب الفخري في اليونان، حال موافقة البرلمان اليوناني عليها، وفقاً لوكالة (فرانس برس).

ويتوقع، أن يكون تعيينها مجرد أمر شكلي، كون حزب رئيس الوزراء الديمقراطي الجديد يحتل 158 مقعداً من مقاعد البرلمان الـ 300.

ولم يتم تحديد جلسة في البرلمان- حتى الآن- للتصويت على التعيين، لكن يتوجب أن يتم ذلك بحلول 13 شباط/ فبراير، أي قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس الحالي بروكوبيس بافلوبولوس.

وقال ميتسوتاكيس في خطاب تلفزيوني، "آن الأوان كي تنفتح اليونان على المستقبل"، مشدداً على أن خياره هذا يكسر التقاليد ليس فقط لأن ساكيلاروبولو امرأة، بل أيضاً لأنها لا تنتمي إلى أي حزب"، ولفت إلى أن الخيار "ينطوي على الوحدة والتقدم".

وقالت ساكيلاروبولو لوكالة أنباء (آي أن آي) الرسمية: إن ترشيحها "شرف لها"، كما شكرت رئيس الوزراء، مبدية استعدادها لـ"تكريس نفسها بكل ما تملك من قوة من أجل هذا الواجب الكبير".

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