نقابة الصحفيين تدعو لمقاطعة صحيفة القدس





واعتبرت النقابة، أن إيغال إدارة الصحيفة في نشر إعلانات تخدم سياسات الاحتلال ومؤسساته المختلفة، ونشر مضامين صحفية تطبيعية، وإدارة ظهرها لكل الأصوات والمطالبات الوطنية، بالكف عن لعب هذا الدور، يضعها في صف الخارجين عن النهج الإعلامي الوطني.



وعليه، فان النقابة تدعو كافة المعلنين في الصحيفة، من مؤسسات رسمية وأهلية، وشركات القطاع الخاص، إلى مقاطعة الإعلان في الصحيفة، وتدعو المواطنين إلى مقاطعة شرائها، حتى تتوقف عن نشر مثل هذه الإعلانات والمضامين، وتلتزم بالنهج الإعلامي الوطني.



ودعت النقابة الزملاء الصحفيين العاملين في الصحيفة الذين تعتز بهم وبدورهم المهني والوطني، إلى القيام بكل ما شأنه أن يوقف إدارة الصحيفة عن تماديها في هذه التوجهات، وتصويب بوصلتها نحو القدس التي تحمل اسمها، ونحو خدمة القضايا الوطنية، كما دعت القوى والمؤسسات المقدسية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه إدارة الصحيفة، والضغط عليها لتصويب موقفها وموقعها.

رام الله - دنيا الوطندانت نقابة الصحفيين، قيام صحيفة (القدس) بمواصلة نشر إعلانات، تخدم مؤسسات وأذرع الاحتلال وسياساته الاستيطانية والتهويدية، والتي كان آخرها إعلان لمؤسسة صهيونية استيطانية، يتعلق بمصادرة أراضٍ في قرية مسافر يطا بالخليل، نشر على صفحات الصحيفة أول أمس.