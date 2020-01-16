لمحاربة (تنظيم الدولة).. أميركا تستأنف عملياتها في العراق





وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هدد بفرض عقوبات اقتصادية على العراق، إذا قرّرت بغداد طرد الجنود الأميركيين البالغ عددهم 5200 جندي.



والاثنين، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو: إن (جميع) القادة العراقيين، أبلغوه في مجالس خاصة، بأنهم يؤيّدون الوجود العسكري الأميركي في بلدهم على الرغم من المطالبات العلنية بخروج الجنود الأميركيين من العراق.



غير أن الوزير الأميركي، لم يستبعد خفض عدد جنود بلاده المنتشرين في بلاد الرافدين، تماشياً مع رغبة ترامب، الذي ما فتئ يؤكد عزمه على الانسحاب من العمليات العسكرية المكلفة في الشرق الأوسط.

إلى ذلك، قال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، حول العراق، إن الإدارة الأميركية، تتطلع إلى تعزيز علاقة الشراكة الاستراتيجية، نافياً "أي حديث الآن حول انسحاب القوات الأميركية من العراق".ودعا هود العراق إلى التعجيل في تعيين رئيس وزراء قوي، يسيطر على القوى الأمنية، ويقود العراق نحو الازدهار وتعزيز السيادة.كما أكد المسؤول الأميركي، أن "الوقت الحالي هو الأنسب للولايات المتحدة والعراق من أجل الجلوس معاً للحديث عن الالتزام بالشراكة الاستراتيجية على المستوى الدبلوماسي والمالي والاقتصادي والأمني"، مضيفاً أن "الوقت الحالي ليس وقت الحديث عن الانسحاب".يذكر، أنه بمبادرة من واشنطن، توقّفت العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين في 5 كانون الثاني/ يناير أي بعد يومين من مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بغارة شنّتها طائرة أميركية مسيّرة قرب مطار بغداد.وفي اليوم نفسه، طلب البرلمان العراقي من الحكومة، إنهاء وجود كل القوات الأجنبية في البلاد.واستهدفت الولايات المتحدة سليماني في 3 كانون الثاني/ يناير بعد سلسلة هجمات صاروخية، استهدفت الجيش الأميركي، ومحاولة متظاهرين من فصائل موالية لإيران اقتحام السفارة الأميركية في بغداد.