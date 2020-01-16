البرغوثي: محميات نفتالي بنيت خطة لضم وتهويد الضفة الغربية

وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت

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رام الله - دنيا الوطن

قال دكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إن إعلان وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بنيت إنشاء ما يسمى محميات طبيعية في الضفة الغربية، وتوسيع القائمة منها، ليس سوى جزء من المخطط الصهيوني، لضم الضفة الغربية وتهويدها بنفس الطريقة، التي اتبعت في أراضي 1948.



وقال في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه لم يعد هناك مبرر لتقاعس كل من يدعي تأييده لحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة، عن فرض العقوبات والمقاطعة على منظومة الاحتلال و(الأبرتهايد) الإسرائيلية.



وأكد البرغوثي أهمية تعزيز صمود المواطنين في المناطق المهددة، وخاصة فيما يسمى مناطق (ج) لإفشال المخططات الإسرائيلية.



وأعلن بينت، أمس الأربعاء عن سبع محميات طبيعية جديدة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى توسيع 12 محمية قائمة، تقدر مساحتها بآلاف الدونمات، في إجراء هو الأول من نوعه منذ اتفاق (أوسلو).