شؤون فلسطينية

الأحمد: يجب دعوة "المركزي" للانعقاد.. ووجود السلطة أصبح في مهب الريح

الأحمد: يجب دعوة "المركزي" للانعقاد.. ووجود السلطة أصبح في مهب الريح
المجلس المركزي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة (فتح): إن وجود السلطة الفلسطينية في ظل الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، أصبح في مهب الريح، مشدداً على أنه حان الوقت بأسرع وقت ممكن، لدعوة المجلس المركزي للانعقاد.

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أعتقد أنه لا بد من أن تكون هناك قرارات نهائية وواضحة، من جانبنا كقيادة فلسطينية، مشيراً إلى أنه منذ سنوات وأشهر كل أسبوع، نسمع أن الإسرائيليين، ضموا أراضٍ وبنوا مستوطنات.

وشدّد الأحمد على أنه يجب أن نسير باتجاه معاكس لاتجاه السلطة الحاكمة، وقوى اليمين في إسرائيل، مشيراً إلى أن الإسرائيليين يبتلعون الأرض أمام أعيننا قطعة قطعة، وينهون حقوق الشعب الفلسطيني، وينهون مسيرة السلام، وعلى طريق تصفية القضية، بدعم كامل من الإدارة الأمريكية.

وأكد، أنه آن الأوان لتنفيذ قرارات المجلس الوطني حرفياً، لذلك إما أن نسير معاً وفق اتفاق سلام، ووفق الاتفاقيات التي وقعت أو نحن في طريق معاكس للطريق الذي يتجه به الإسرائيليون، ولا بد من اتخاذ إجراءات سياسية وإعادة النظر، في كل أشكال العلاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى أن يرضخوا، ويلتزموا بما وقعوا عليه.

وأضاف الأحمد: الأسبوع الماضي الرئيس محمود عباس، قال في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح: إنه إذا استمر الوضع هكذا يجب أن نبدأ عملياً بشأن تحديد العلاقات بين الجانبين، مشيراً إلى أنه حتى وجود السلطة، أصبح في مهب الريح. 

وتابع: هناك اقتراحات بدعوة المجلس المركزي؛ لينظر في تفاصيل تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي، وقبل ذلك، الخطوات التي نتوجه بها إلى المؤسسات الدولية، بما فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتفكير جدياً بدعوة الجمعية العامة لاتخاذ قرار يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد من أجل السلام. 

وقال الأحمد: بهذه الطريقة، عندما نبدأ عملياً، حتماً المجتمع الدولي، سيشعر أن هناك جدية فلسطينية، باتجاه حماية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وأشار عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، إلى أن دعوة المركزي، مطروحة على جدول أعمال القيادة منذ فترة، ولكن حان وقت الدعوة بأسرع وقت إلى المجلس المركزي، وتعزيز التماسك والوحدة الفلسطينية، من خلال مجابهة الإجراءلات الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بـ (صفقة القرن)، قال الأحمد: إنها معلنة وبدأ تنفيذها، وهي تصفية القضية الفلسطينية.


وحول زيارته إلى سوريا، التي تبدأ غداً الجمعة، قال الأحمد: نريد أن نلتقي بالفصائل الفلسطينية، والمشاركة في الاحتفال الذي سيتم غداً في دمشق، بمناسبة الذكرى 55 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، وأيضاً الاطلاع على أوضاع أهلنا في سوريا، في ظل الأوضاع الصعبة، وما وصلت إليه إعادة المهجرين من مخيم اليرموك والمخميمات الفلسطينية، وتخفيف معاناة أهلنا هناك، ولا بد أيضاً من لقاء المسؤولين السوريين.

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