ثلاثة أحزاب من اليمين تخوض الانتخابات بقائمة موحدة في إسرائيل

وسيرأس هذه القائمة، وزير الجيش الحالي، نفتالي بينيت، يليه رافي بيرتس، ثم إييليت شاكيد، ثم بتسالئيل سموتريتش في المكان الرابع.



وأعرب بن غفير وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، عن سخطه الشديد؛ لقيام بيرتس بإلغاء اتفاق الوحدة بينهما، وأعلن أنه سيخوض الانتخابات لوحده.



وبدوره قال حزب (أزرق أبيض): إن ناخبي الصهيونية المتدينة فقدوا بيتهم السياسي، معتبراً أن العنصرية ومعاداة "مثليي الجنس" وإقصاء النساء عن الحيز العام، ليست بقيم يهودية.



وقد أغلق الليلة الماضية باب تسجيل القوائم لانتخابات "كنيست 23"، وقدّم 30 قائمة أسماء مرشحيها للجنة الانتخابات المركزية بينها (القائمة المشتركة).



وأوضح رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة: أن الهدف هو رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي والوصول إلى 15 مقعداً برلمانياً، وإسقاط نتنياهو، وإلغاء قانون كامينيتس، والقضاء على العنف في المدن والقرى العربية.





وبدوره، اعتبر رئيس تحالف (العمل جيسر- ميترس)، عامير بيرتس، أن عهد نتنياهو قد ولى.

رام الله - دنيا الوطنقررت أحزاب (البيت اليهودي) و(اليمين الجديد) و(الاتحاد الوطني) في إسرائيل، خوض الانتخابات العامة المقبلة في قائمة يمينية واحدة، يستثنى منها حزب (عوتسما يهوديت)، برئاسة ايتامار بن غفير.