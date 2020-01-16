تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة



2- خطر التزحلق على الطرقات.





درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 15-8 12-7 11-7 بيت لحم 15-8 12-7 11-7 رام الله والبيرة 14-7 11-6 10-6 طولكرم 21-10 18-9 18-9 نابلس 17-9 13-8 12-8 قلقيلية 21-10 18-9 18-9 جنين 19-10 16-9 16-9 سلفيت 15-8 12-7 11-7 طوباس 19-10 16-9 16-9 روابي 17-9 13-8 12-8 الخليل 17-7 11-6 10-6 غزه 20-11 17-10 17-10 أريحا 22-13 19-12 19-12 خانيونس 20-11 17-10 17-10 الأغوار الشمالية 20-11 17-10 17-10 رفح 21-10 18-9 18-9

3- تدني مدى الرؤية الأفقيةدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو غائماً وبارداً إلى شديد البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو غائماً وشديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.يوم الأحد، يكون الجو غائماً وشديد البرودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين خاصة يومي السبت والاحد من خطر:1- تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.