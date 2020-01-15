الأردن تدين إعلان إسرائيل إقامة محميات طبيعية وتوسعة أخرى في الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إعلان السلطات الإسرائيلية إقامة 7 محميات طبيعية، وتوسعة 12 محمية طبيعية قائمة في المناطق "ج" في الضفة الغربية المحتلة.



وأكد الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، في بيان صحفي نقلته "بترا"، اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة المدانة تمثل خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال تعزيز الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وفق وكالة (وفا).



وشدد الفايز على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تقوض جهود حل الصراع، وتحقيق السلام الشامل وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334.