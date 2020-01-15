شؤون فلسطينية

حماس تُعلق على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة مساء اليوم

حماس تُعلق على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة مساء اليوم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، على القصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة، والذي طال عدة أهداف في القطاع.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، عبر (فيسبوك): "القصف الصهيوني لقطاع غزة هو استمرار لعدوانه الذي لا يكاد يتوقف على القطاع، عدا عن استمرار حصاره".

وأضاف قاسم: "في القدس تنتهك حرمة الأقصى وتسرق الأرض في الضفة الغربية، وكل هذا هو فعل الاحتلال في صراعه مع شعبنا ومقاومته".

وتابع قاسم: "في مقابل كل ذلك هناك صمود شعب، وبسالة مقاومة، وإيمان راسخ بالحق بالأرض والمقدسات، والغلبة في النهاية لن تكون إلا لشعبنا صاحب الحق والإرادة، ومرة أخرى وبلا أدنى شك، أن إرادة شعبنا ومقاومته ستهزم إرادة المحتل وغطرسته".

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت عدة أهداف في قطاع غزة، بزعم ردها على إطلاق صواريخ من القطاع عصر اليوم. 

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