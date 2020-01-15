شاهد: الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة





واستهدف الاحتلال، موقع المقاومة بعدة صواريخ، وذلك بعد أن قصفت طائرات الاستطلاع المكان بصاروخ واحد، فيما لم يجرِ الحديث عن أي إصابات في المكان.





وقصفت طائرات الاحتلال بشكل عنيف عدة أهداف بمدينة غزة، حيث سمع المواطنين دوي انفجارات ضخمة بمحيط المدينة، فيما قصف الاحتلال مقر السفينة شمال القطاع.



هذا وقصفت طائرات الاحتلال محيط الإدارة المدنية شرق جباليا شمال قطاع غزة، فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاحتلال قصف عدة مناطق بالقطاع.





وفي السياق، قالت القناة الإسرائيلية الـ 13: إن سلاح الجو الإسرائيلي قصف أهدافاً في قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء.





وفي السياق، قال جيش الاحتلال، إن طائراته العسكرية أغارت على بنية تحتية تحت أرضية وهدف بحري تابعيْن لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى مجمع عسكري تابع لها في شمال القطاع.

وزعم جيش الاحتلال أن ذلك جاء رداً على اطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل في وقت سابق الليلة.

رام الله - دنيا الوطنأقدمت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على قصف موقع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة، وذلك عقب إطلاق عدة صواريخ عصر اليوم من القطاع.