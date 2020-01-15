الاحتلال يزعم سقوط بالونات حارقة أُطلقت من القطاع على غلاف غزة

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، سقوط بالونات حارقة على مناطق غلاف غزة، أطلقت من القطاع، وذلك بعد إطلاق عدة صواريخ عصر اليوم.



وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن بالوناً مفخخاً سقط في أحد شوارع (سديروت)، حيث تم إغلاق المنطقة، واستدعاء الشرطة.





وقالت القناة الإسرائيلية الـ 13: إن ثلاثة بالونات مفخخة، أطلقت من غزة، وسقطت في (سديروت).