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الرئيس الإسرائيلي للسيسي: العلاقات مع مصر ذخر استراتيجي ونعيش يوماً مشهوداً فيها

الرئيس الإسرائيلي للسيسي: العلاقات مع مصر ذخر استراتيجي ونعيش يوماً مشهوداً فيها
الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين
رام الله - دنيا الوطن
بعث الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة، عقد شروع إسرائيل في توريد الغاز الطبيعي إلى المرافق المصرية.

وقال الرئيس الإسرائيلي وفق (مكان): "نعيش يوماً مشهوداً في تاريخ العلاقات الثنائية، وخلال كتابتي هذه السطور، فإن الغاز الطبيعي، يتدفق من حقل (ليفياثان) البحري إلى بلدكم العامر".

وأضاف: أن "هذا الغاز يجلب لنا مزاياً وفوائد اقتصادية، ويعمق العلاقات أكثر فأكثر، بعد مرور أربعين عاماً على إقامتها".

وأوضح رفلين، أن إسرائيل ترى في العلاقات مع مصر "ذخراً استراتيجياً"، مشيراً إلى أن هذه العلاقات ضرورية لاستقرار المنطقة، وأنها تشكل قاعدة لإقامة علاقات مع دول أخرى في المنطقة في المستقبل، كما أشاد بالتعاون الأمني والسياسي مع القاهرة.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية المصرية، طارق الملا، ونظيره الإسرائيلي، قد أعلنا عن بدء ضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر، الأربعاء.

ووفقاً لبيان صدر عن الوزارة المصرية، ونقلته وكالة (أنباء الشرق الأوسط) فإن هذا التطور، سيمكن إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا، عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية.

كما ذكرت الوزارة، أن الوزيرين سيقومان بإعلان عن هذا التطور بشكل رسمي، أثناء المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي سيعقد يوم الخميس في القاهرة.

ومن المقرر، أن يوافق وزراء الطاقة المصري، والقبرصي والإسرائيلي واليوناني والإيطالي والأردني والفلسطيني، على تأسيس منظمة إقليمية للغاز خلال انعقاد المؤتمر.

ويأتي ضخ الغاز الطبيعي الإسرائيلي في إطار صفقة مبرمة بين مصر وإسرائيل، بقيمة 15 مليار دولار، والتي تقضي بتصدير ما يصل إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز من حقل (ليفياثان)، علاوة على 25 مليارا أخرى من حقل (تمار)، خلال السنوات الـ 15 المقبلة.

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