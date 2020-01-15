أسرى (عوفر) يتوعدون بالتصعيد احتجاجاً على ظروف الأطفال

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رام الله - دنيا الوطن

يعتزم الأسرى الفلسطينيون في سجن (عوفر) تنفيذ خطوات تصعيدية، خلال الساعات المقبلة، رفضاً لإجراءات إدارة السجون التعسفية بحق الأطفال، الذين جرى نقلهم إلى سجن (الدامون).



وأوضح نادي الأسير، في بيان له وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأربعاء، أن الأسرى الأطفال المنقولين إلى "الدامون" وعددهم 33 يعانون من ظروف قاسية.



وأفاد نادي الأسير، أن قوات القمع التابعة للسجون، اقتحمت القسم عقب نقل الأطفال، وسحبت كافة الكهربائيات منهم، ورداً على ذلك نفذ الأطفال الأسرى احتجاجات، منها إرجاع وجبات الطعام السيئ كماً ونوعاً.



ولفت النادي إلى وجود نقص حاد بالأغطية، التي يحتاجها الأسرى الأطفال في ظل أجواء الطقس البارد، ولا يزال القسم مغلقاً.



وذكر بأن "حمامات القسم مفتوحة، ولا توجد عليها ستائر"، مضيفاً أنه ومنذ نقلهم "لم يتمكن الأطفال من الاستحمام، وهناك صعوبة كبيرة في استخدامها".



كما تحتجز إدارة سجن (الدامون) مبلغ (كنتينا) بقيمة 8 آلاف شيكل، خاصة بالأطفال الأسرى المنقولين، بادعاء أنها أعادت المبلغ للأسرى في سجن (عوفر")، وهي في واقع الأمر تحتجزه؛ لحرمان الأطفال من توفير احتياجاتهم، حسب ما جاء في بيان نادي الأسير.