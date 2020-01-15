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شؤون فلسطينية

سلطة النقد تُصدر تعليمات للمصارف لتشديد الأمن والسلامة على الصراف الآلي

سلطة النقد تُصدر تعليمات للمصارف لتشديد الأمن والسلامة على الصراف الآلي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطة النقد، تعليمات جديدة للمصارف، تتضمن متطلبات إضافية لحماية الصرافات الآلية من أخطار السرقة، وشملت التعليمات الجديدة، التدابير الواجب القيام بها عند اختيار موقع الصراف الآلي، وطريقة تثبيته في الموقع، وتحصينه بالخرسانة المسلحة وحماية خزنة النقد الموجودة داخل جهاز الصراف الآلي.

وشملت التعليمات، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" ضرورة اتخاذ المصارف إجراءات جديدة، بهدف حماية جهاز الصراف الآلي، والبيئة المحيطة من خلال تركيب أجهزة إنذار متطورة، وربطها مع الأجهزة الأمنية، إضافة إلى تقنيات حديثة للإنذار عند انقطاع التيار الكهربائي.

كما طالبت سلطة النقد، المصارف باتخاذ تدابير وإجراءات إضافية؛ لتعزيز عمليات المراقبة من خلال تسجيل الكاميرات، وربطها بغرف المراقبة والتحكم المركزية في المصارف، إضافة إلى عدد من الضوابط الوقائية التي تساعد في اكتشاف محاولات السرقة قبل وقوعها، وربط الصرافات الآلية مع الأجهزة الأمنية وشركات الأمن والحماية الخاصة.

وتستند التعليمات الجديدة التي أصدرتها سلطة النقد لأفضل المعايير والممارسات الفضلى، وتهدف لتوفير أقصى درجات الحماية لأجهزة ومواقع الصرافات الآلية.

وتنظر سلطة النقد لموضوع تكرار عمليات سرقة الصرافات الآلية، التي حدثت مؤخراً ببالغ الخطورة، وتؤكد أن هناك مسؤولية مشتركة تقع على كافة الجهات؛ للحد من هذه السرقات.

وقد قامت سلطة النقد، بعقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات الأمنية المختلفة في فلسطين، بهدف تعزيز سبل الحماية واتخاذ التدابير اللازمة؛ للحد من مخاطر سرقة الصرافات الآلية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بملاحقة المسؤولين عن العمليات الجرمية التي تم تنفيذها.

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