الاحتلال يجبر مقدسيين على هدم منزليهما

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رام الله - دنيا الوطن

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقدسيين على هدم منزليهما في بلدة جبل المكبر، ومن جهة مقابلة، تصدى الفلسطينيون لمحاولة مستوطنين الاستيلاء على منزل جنوب نابلس.



وفي التفاصيل، أفادت المصادر الإعلامية، أن قوات الاحتلال أجبرت المقدسيين موسى كساب بشير، وعمار نايف نصار من بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة على هدم منزليهما، وذلك تجنباً للغرامات الباهظة التي قد تفرضها بلدية الاحتلال عليهما في حال قامت هي بعملية الهدم.



وفي نابلس، تصدى العشرات من الفلسطينيين لمحاولة مستوطنين الاستيلاء على أحد المنازل في قرية مادما جنوب نابلس.



وذكرت المصادر المحلية، أن المستوطنين، اقتحموا منزل المواطن يحيى محمد سعيد قط في مادما، واعتلوا سطحه، ولكنهم سارعوا بالهرب، بعد توجه أهالي القرية للمنزل، وتصديهم لهم.