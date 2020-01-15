صور: الاحتلال يُفرج عن الأسير علاء أبو جزر من رفح



















رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الأربعاء، عن الأسير علاء أبو جزر، من مدينة رفح جنوب قطاع غزّة بعد 17 عامًا داخل سجون الاحتلال.وكانت سلطات الاحتلال، قد حولت الأسير أبو جزر؛ للتحقيق، قبل موعد الإفراج عنه بيوم، ومددت اعتقاله لمدة 48 ساعة للتحقيق، وأبلغت عائلته بنيتها عدم الإفراج عنه.والأسير علاء شحادة محمد أبو جزر (43 عامًا) من مدينة رفح، اعتقل بتاريخ 15 كانون الثاني/ يناير 2003، على معبر رفح، وهو عائد من مصر، حيث كان يرافق والده المريض في رحلة علاج.ويُشار إلى أن الأسير أبو جزر، أب لابنه وحيدة هي (جمانه أبو جزر)"، حيث اُعتقل وكانت تبلغ في حينه من العمر عدة أشهر، وفقدت والدتها خلال اعتقاله، كما وفقدت جدها وعمها أيمن، الذي اُستشهد كذلك خلال اعتقاله.