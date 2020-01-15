استياء من اطباء غزة.. الحركي الطبي يُطالب نقيب الأطباء بالاعتذار



وقال المكتب الطبي في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أطباء فلسطين كل فلسطين، أكبر من أن يمثلهم نقيب لا يحمل صفة فلسطين، وأنه يتشرف بهم كل من يعرفهم أو يتعامل معهم وأن لهم من يمثلهم في كل المحافل.



وشدد المكتب في ختام بيانه على ضرورة اعتذار نقيب الأطباء عما بدر منه.



وكان نقيب الأطباء، شوقي صبحة قد صرح اليوم، أن أطباء غزة، غير تابعين للنقابة، قائلاً: "نحن نقابة أردنية، وليست فلسطينية، وفقط الضفة الغربية تابعة لنا، غزة لها جمعية، وغير تابعة لنقابتنا".











رام الله - دنيا الوطنعبر المكتب الحركي المركزي للأطباء بالأقاليم الجنوبية، عن استيائه من التصريح، الذي أدلى به نقيب الأطباء شوقي صبحة لموقع "دنيا الوطن" اليوم.