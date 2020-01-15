دولي

بعد فرار غصن... تحذير من الاختباء داخل صناديق الآلات الموسيقية

بعد فرار غصن... تحذير من الاختباء داخل صناديق الآلات الموسيقية
رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن وزوجته كارول
رام الله - دنيا الوطن
حذرت شركة (Yamaha) الناس من محاولة حشر أجسادهم داخل صناديق آلات موسيقية بعد التقارير التي ذكرت أن رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن فر من اليابان مختبئا داخل صندوق آلة موسيقية.

وقالت الشركة اليابانية على تويتر يوم 11 كانون الثاني/يناير 2020، "لن نذكر السبب، لكن هناك تغريدات عديدة عن الاختباء داخل صناديق آلات موسيقية كبيرة، التحذير بعد أي حادث مؤسف سيكون بعد فوات الأوان، لذا نطلب من الجميع عدم محاولة ذلك"، وذلك وفق صحيفة (الشرق الأوسط). 

وذكرت (Yamaha)، التي تصنع الآلات الموسيقية من البيانو إلى الباس المزدوج والطبول ومكبرات الصوت الكبيرة، الناس بأن صناديق الآلات الموسيقية مصممة للآلات الموسيقية وليس البشر.  

وهرب غصن، المتهم بإخفاء دخله ونقل خسائر استثمارات لشركة نيسان وإساءة استخدام أموال الشركة، من اليابان في نهاية كانون الأول/ديسمبر إلى لبنان، وتعهدت السلطات اليابانية بملاحقته وأصدرت أمر اعتقال دولي له ولزوجته كارول.

ورفض غصن الكشف عن لطريقة التي تسلل بها من أمن المطار في اليابان أو تأكيد تقارير إعلامية عن تهريبه في طائرة خاصة من مطار كانساي في غرب اليابان مختبأ داخل صندوق كبير لمكبر صوت كان أكبر من أن يدخل في جهاز الكشف بالأشعة السينية.

وأفادت تقارير سابقة نفاها غصن بأنه أُخرج من منزله في طوكيو في صندوق آلة باس مزدوجة.

فيديو ارشيفي.. أول مقابلة لكارلوس غصن بعد هروبه إلى لبنان
 

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