شؤون فلسطينية

سلطة الموانئ البحرية تشرع في إزالة الرمال المتراكمة في ميناء غزة البحري

سلطة الموانئ البحرية تشرع في إزالة الرمال المتراكمة في ميناء غزة البحري
رام الله - دنيا الوطن
شرعت سلطة الموانئ البحرية في وزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع بلدية غزة بإزالة الرمال المتراكمة داخل ميناء غزة البحري جراء المنخفض الأخير.

وأكد محمد حمو مدير ميناء غزة البحري أن هذه الرمال قد غطت جميع أنحاء الميناء مما أثر على حركة المواطنين والصيادين بداخلها.

وأضاف حمو أن الصيانة لحرم الميناء مستمرة خلال العام بهدف توفير بيئة مناسبة لقطاع الصيد والمصطافين.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات تعمل على توفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية لسلطة الموانئ البحرية في سبيل تطوير ميناء غزة البحري.


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