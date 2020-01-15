سلطات الاحتلال تستولي على مئات الدونمات جنوب بيت لحم

أراضي في الضفة الغربية- أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أوامر عسكرية بالاستيلاء على مئات الدونمات الزراعية من أراضي بلدتي الخضر وأرطاس جنوب محافظة بيت لحم.



وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية: إن الاحتلال أصدر أوامر عسكرية بالاستيلاء على 350 دونما زراعيا من أراضي الخضر وأرطاس، وتحديدا في مناطق "باكوش، وخلة ظهر العين، وثغرة حماد، والشغف، وزكندح، وعين القسيس، وشوشحلة، والرجم"، كما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأشار بريجية إلى أن هذا القرار يأتي بهدف توسيع الشارع الالتفافي رقم 60، ما يعني التهام المزيد من الأراضي، إضافة لارتداد بنحو 150 مترا، عدا عن منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.