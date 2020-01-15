رئيس المجلس السيادي بالسودان يكشف تفاصيل جديدة عن عملية التمرد بالخرطوم

إطلاق نار في السودان

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح برهان: إن ما حصل أمس تمرد، وتم استخدام الأسلحة في الخرطوم، فيما تم احتواء الوضع والتمرد بأقل الخسائر.



وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم في الخرطوم: "حذرنا المتمردين لكنهم لم يستجيبوا فأصدرنا أوامر استعادة المقار"، مشيراً إلى أن القوات تعاملت بشكل ملائم مع تحرك المتمردين ومقاومتهم كانت محدودة.



وأضاف البرهان: أن التأخير في حسم الوضع ناتج عن حساسية وسط الخرطوم والمطار، وتم إصدار تعليمات منذ أكثر من شهر لاستلام هذه المواقع.



وشدد رئيس المجلس السيادي السوداني على أن وجود المتمردين وسط منطقة سكنية أتاح لعدد كبير منهم فرصة الفرار، مؤكدًا أنه تمت معالجة كل المسائل المالية للمتمردين، و"نعتقد أن الأمر مخطط ومحضر مسبقاً".



وقال: إن التحقيقات جارية لمعرفة من يقف وراء هذا التمرد، مشيراً إلى أن صلاح قوش اعتقد أن جهاز المخابرات ملكه وهو لحمايته.



وكان جنديان قتلا، وأصيب أربعة آخرون، خلال القتال الذي استمر ساعات في الخرطوم، مع أعضاء سابقين في جهاز المخابرات قبل أن تنجح قوات الأمن في سحق التمرد في وقت متأخر يوم الثلاثاء، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.