دولي

بعد استقالة الحكومة..بوتين يعرض على مدفيديف منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي

بعد استقالة الحكومة..بوتين يعرض على مدفيديف منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
الحكومة الروسية والرئيس بوتين
رام الله - دنيا الوطن
قدمت الحكومة الروسية بقيادة دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، استقالتها للرئيس فلاديمير بوتين.

يأتي ذلك وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، مشيراً إلى أن بوتين كلّف حكومة ميدفيديف بتصريف الأعمال، إلى حين تعيين حكومة جديدة.

وخلال لقاء جمعه مع الرئيس بوتين، اليوم الأربعاء، أوضح مدفيديف، أن الحكومة قررت تقديم استقالتها على خلفية المقترحات التي طرحها رئيس الدولة في رسالته السنوية إلى البرلمان. 

وأشار إلى أن الحديث يدور عن اقتراحات بإدخال تعديلات على الدستور الروسي، من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات هامة في التوازن بين فروع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

أخبار ذات صلة

إيران: نرفض &#34;اتفاق ترامب&#34; لحل النزاع النووي

إيران: نرفض "اتفاق ترامب" لحل النزاع النووي

وزير دفاع تركيا: من السابق لأوانه إعلان انهيار وقف إطلاق النار بليبيا

وزير دفاع تركيا: من السابق لأوانه إعلان انهيار وقف إطلاق النار بليبيا

(الليكود) يسابق الزمن لتوحيد أحزاب اليمين في قائمة موحدة

(الليكود) يسابق الزمن لتوحيد أحزاب اليمين في قائمة موحدة

تقرير: التوتر الأمريكي الإيراني وتداعياته على إسرائيل

تقرير: التوتر الأمريكي الإيراني وتداعياته على إسرائيل

روسيا: تفعيل الثلاثي الأوروبي آلية فض النزاع بالاتفاق النووي الإيراني يُهدد بانهياره

روسيا: تفعيل الثلاثي الأوروبي آلية فض النزاع بالاتفاق النووي الإيراني يُهدد بانهياره

بسبب باكستان.. (الهند) ترفض مشروعاً حيوياً بمشاركة إيران

بسبب باكستان.. (الهند) ترفض مشروعاً حيوياً بمشاركة إيران

شاهد لحظة إطلاق صاروخين على الطائرة الأوكرانية بالأجواء الإيرانية

شاهد لحظة إطلاق صاروخين على الطائرة الأوكرانية بالأجواء الإيرانية

تركيا تتجه نحو رفع الحَجب عن &#34;ويكيبيديا&#34;

تركيا تتجه نحو رفع الحَجب عن "ويكيبيديا"

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

مؤسستان حقوقيتان: عمليات الرش للأراضي الزراعية بالقطاع مدمرة

مؤسستان حقوقيتان: عمليات الرش للأراضي الزراعية بالقطاع مدمرة

الحايك يطالب بتسهيلات جديدة للنهوض بالقطاع الخاص وإلغاء &#34;GRM&#34;

الحايك يطالب بتسهيلات جديدة للنهوض بالقطاع الخاص وإلغاء "GRM"

&#34;حماية&#34; يوجه رسالة للمقرر الخاص بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية بشأن الهدم بالقدس

"حماية" يوجه رسالة للمقرر الخاص بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية بشأن الهدم بالقدس

شقيق الأسيرة مهداوي: بليلة وضحاها وجدت وفاء نفسها بغرف التحقيق الوحشي

شقيق الأسيرة مهداوي: بليلة وضحاها وجدت وفاء نفسها بغرف التحقيق الوحشي

المالكي يترأس الاحتفال الرسمي لتسليم رئاسة مجموعة الـ 77 والصين لجمهورية غيانا

المالكي يترأس الاحتفال الرسمي لتسليم رئاسة مجموعة الـ 77 والصين لجمهورية غيانا

قدورة فارس: وحشية الاحتلال بحق الأسرى غير مرتبطة بفصل معين

قدورة فارس: وحشية الاحتلال بحق الأسرى غير مرتبطة بفصل معين

حماس: إعلان الاحتلال عن مشاريع المحميات الطبيعية استكمال لمشروع التهويد

حماس: إعلان الاحتلال عن مشاريع المحميات الطبيعية استكمال لمشروع التهويد

اشتية يبحث مع البنك الدولي إمكانيات دعم خطط الحكومة التنموية

اشتية يبحث مع البنك الدولي إمكانيات دعم خطط الحكومة التنموية

منوعات

شاهد.. انتصار ترتدي الحجاب

شاهد.. انتصار ترتدي الحجاب

وفاة أحد ممثلي مسلسل &#34;عروس بيروت&#34; بشكل مفاجئ

وفاة أحد ممثلي مسلسل "عروس بيروت" بشكل مفاجئ

شاهد: رجاء الجداوي ترد على شائعة وفاتها

شاهد: رجاء الجداوي ترد على شائعة وفاتها

شاهد: رسالة شديدة اللهجة من فجر السعيد إلى بثينة الرئيسي رغم اعتذارها

شاهد: رسالة شديدة اللهجة من فجر السعيد إلى بثينة الرئيسي رغم اعتذارها

حكم نهائي ببراءة ريهام سعيد من تهمة الإساءة إلى البدناء

حكم نهائي ببراءة ريهام سعيد من تهمة الإساءة إلى البدناء

شاهد: صابرين.. &#34;ما لكوش دعوة بعلاقتي بربي&#34;

شاهد: صابرين.. "ما لكوش دعوة بعلاقتي بربي"

شاهد: محمد رمضان يشعل حفلته بدبى بسيارته الرولز رويس

شاهد: محمد رمضان يشعل حفلته بدبى بسيارته الرولز رويس

نشوى مصطفى تؤدى مناسك العمرة وتدعو بالرحمة لـ17 فنان راحل

نشوى مصطفى تؤدى مناسك العمرة وتدعو بالرحمة لـ17 فنان راحل

تعليق صادم من نيشان.. (مَقتَل نانسي عجرم وبناتها)

تعليق صادم من نيشان.. (مَقتَل نانسي عجرم وبناتها)

عربي

صور: أول ظهور للطائرة العسكرية الروسية العملاقة في الجيش المصري

صور: أول ظهور للطائرة العسكرية الروسية العملاقة في الجيش المصري

مسؤول بالأمم المتحدة: السياسيون اللبنانيون في موقف المتفرج والاقتصاد ينهار

مسؤول بالأمم المتحدة: السياسيون اللبنانيون في موقف المتفرج والاقتصاد ينهار

تركيا تناقش مع روسيا إنشاء منطقة آمنة في إدلب

تركيا تناقش مع روسيا إنشاء منطقة آمنة في إدلب

شاهد: السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط

شاهد: السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط