بعد استقالة الحكومة..بوتين يعرض على مدفيديف منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
رام الله - دنيا الوطن
قدمت الحكومة الروسية بقيادة دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، استقالتها للرئيس فلاديمير بوتين.
يأتي ذلك وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، مشيراً إلى أن بوتين كلّف حكومة ميدفيديف بتصريف الأعمال، إلى حين تعيين حكومة جديدة.
وخلال لقاء جمعه مع الرئيس بوتين، اليوم الأربعاء، أوضح مدفيديف، أن الحكومة قررت تقديم استقالتها على خلفية المقترحات التي طرحها رئيس الدولة في رسالته السنوية إلى البرلمان.
قدمت الحكومة الروسية بقيادة دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، استقالتها للرئيس فلاديمير بوتين.
يأتي ذلك وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، مشيراً إلى أن بوتين كلّف حكومة ميدفيديف بتصريف الأعمال، إلى حين تعيين حكومة جديدة.
وخلال لقاء جمعه مع الرئيس بوتين، اليوم الأربعاء، أوضح مدفيديف، أن الحكومة قررت تقديم استقالتها على خلفية المقترحات التي طرحها رئيس الدولة في رسالته السنوية إلى البرلمان.
وأشار إلى أن الحديث يدور عن اقتراحات بإدخال تعديلات على الدستور الروسي، من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات هامة في التوازن بين فروع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
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