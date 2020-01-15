إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه المستوطنات

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم رصد اطلاق أربع قذائف صاروخية من قطاع غزة، لافتا إلى أن القبة الحديدية اعترضت اثنين منهم.





وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه على اثر ذلك، تم تفعيل صافرات الانذار في كيبوتس (سعد) و(كفار عزة) و(ناحل عوز).





وكانت القناة الـ13 الاسرائيلية، قد أفادت، أنه تم رصد اطلاق عدة قذائف صاروخة، من قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، زاعمة أن القبة الحديدية اعترضت اثنين فقط، فيما دوت صافرات الانذار بمستوطنات غلاف غزة.



يتبع..



رام الله - دنيا الوطن