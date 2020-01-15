شقيق الأسيرة مهداوي: بليلة وضحاها وجدت وفاء نفسها بغرف التحقيق الوحشي

الأسيرة وفاء مهداوي

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خاص دنيا الوطن

أكد غسان مهداوي، شقيق الأسيرة وفاء مهداوي، والدة الشهيد أشرف نعالوة، أن شقيقته في ليلة وضحاها، وجدت نفسها في غرف التحقيق الوحشي، لأكثر من (35) يوماً، في مسلسل لا ينتهي من المحاكمات، والذي أوقعها في حكم لمدة عام ونصف، ودفع غرامة مالية تقدر بـ (45) ألف شيكل.



وأوضح مهداوي لـ"دنيا الوطن" أن ما زاد الأمر صعوبة، أن الأسيرة،عاشت في ظروف استثنائية، خاصةً، بعدما استشهد أشرف، قامت سلطات الاحتلال بهدم منزلهم، واعتقال زوجها، وباقي أبنائها.



وأشار إلى أن شقيقته لها استئناف من قبل النيابة، وجلسة في 26 من شباط/ فبراير، والتي ستعقد في سجن (عوفر)، وسيكون الحكم إما بتثبيته أو زيادته.