شؤون فلسطينية

المالكي يترأس الاحتفال الرسمي لتسليم رئاسة مجموعة الـ 77 والصين لجمهورية غيانا

المالكي يترأس الاحتفال الرسمي لتسليم رئاسة مجموعة الـ 77 والصين لجمهورية غيانا
وزير الخارجية رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
وصل وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، نيويورك، ليرأس الاحتفال الرسمي نيابة عن فخامة الرئيس محمود عباس، حيث سيقوم بتسليم شعار مجموعة الـ 77 والصين إلى رئيس وزراء والنائب الأول لرئيس غيانا، موسز ناغاموتو.

وستبدأ المراسم بكلمة من المالكي، يستعرض خلالها أبرز الإنجازات التي قامت بها دولة فلسطين خلال توليها رئاسة المجموعة عام 2019، والتي تركزت على ضمان التنفيذ الأمين لأهداف التنمية السبع عشر المعروفة باسم أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتعتبر مجموعة الـ 77 والصين من أقوى الأعمدة لحماية العالم والمنظومة الدولية المتعددة الأطراف ومنظومة المجتمع الدولي ومرتبطة بمبادئ الإجماع الدولي وأهداف الأمم المتحدة، وتضع على قمة أولوياتها مواضيع التنمية البشرية المستدامة وحقوق الإنسان المنصوص عليها في مبادئ القانون الدولي وغيرها من المرجعيات والوثائق الأساسية للمجموعة.

يذكر أن مجموعة الـ 77، التي تضم الآن 135 دولة من الدول النامية، والتي تأسست عام 1964 من قبل 77 دولة في مؤتمر جنيف للتجارة والتنمية لحماية المصالح المشتركة للدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

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