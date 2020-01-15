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صور: أول ظهور للطائرة العسكرية الروسية العملاقة في الجيش المصري

صور: أول ظهور للطائرة العسكرية الروسية العملاقة في الجيش المصري
طائرة إيل العملاقة
رام الله - دنيا الوطن
عرض الجيش المصري لأول مرة، طائرات النقل الثقيل من طراز (IL-76 MF) التابعة للقوات الجوية المصرية، والمنضمة حديثا لأسطولها، خلال افتتاح أكبر قاعدة عسكرية في البحر الأحمر اليوم الأربعاء.

طائرة إيل الروسية الصنع لدى الجيش المصري

وكانت مصادر عسكرية، قد كشفت، العام الماضي عن وصول طائرتين جديدتين لأسطول القوات الجوية المصرية، وهما من نوع طائرات النقل الاستراتيجي Il-76MF الروسية، وفق (روسيا اليوم).

وقالت المصادر: إن "القوات المصرية حصلت على هذه الطائرة ببدنها المستطال، وهي مختلفة عن النسخة السابقة ليصل طولها إلى 53.1 متر، بدلاً من 46.5 متر، بالإضافة للمحركات الجديدة PS-90A-76 التي توفر قوة دفع أفضل واستهلاكاً أقل للوقود، مع بصمة صوتية أقل ضوضائية من النسخة السابقة  D-30KP II".

وأشارت المصادر إلى أن هذه القدرات الجديدة للطائرة التي طورتها روسيا، ساهمت في رفع قدرة الحمولة القصوى من 48 إلى 60 طناً، وزاد مداها إلى 5400 كم بحمولة 40 طناً، بدلاً من 4200 كم في الحمولة نفسها للنسخة السابقة.

الطائرة العملاقة

وكانت الحكومة الروسية، قد سمحت لسلطات المملكة الأردنية الهاشمية، بتسليم مصر طائرتي نقل عسكريتين من طراز "إيل-76"، اشترتهما المملكة من روسيا في وقت سابق.

وقالت شركة (روس أوبورون إكسبورت) الروسية الحكومة المعنية بتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى خارج البلاد، إنها "تؤكد أنه تم بالتوافق مع قرار لروسيا، السماح للأردن بتسليم جمهورية مصر العربية طائرتين من نوع "إيل-76 إم إف" اشتراهما سابقاً".

وأضافت الشركة: "هذا المثال لإعادة التصدير، يدل ليس على مرونة الجانب الروسي في حل القضايا الحيوية بالنسبة للشركاء بشأن تجهيز قواتهم المسلحة الوطنية، وحسب، وإنما أيضاً على أن طائرات النقل العسكرية الروسية، أظهرت للعالم أنها آليات موثوق بها، وبسيطة في الاستخدام".

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