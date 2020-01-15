قدورة فارس: وحشية الاحتلال بحق الأسرى غير مرتبطة بفصل معين

قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن

قال قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني: إن ممارسات الاحتلال القمعية، المنتَهِكة لحقوق الإنسان الدولية، تتضاعف على الأسرى، خاصةً في فصل الشتاء؛ نظراً لعدم وجود وسائل التدفئة والأغطية، وملابس كافية لهم.



وأوضح فارس خلال حديثه لـ"استديو الوطن" عبر "تلفزيون فلسطين"، أن طبيعة الإجراءات المتخذة والتفتيش الليلي والقمع، التي يتم فيها إخراج الأسرى، خارج غرفهم بطريقة وحشية، في البرد القارس، غير مرتبط بفصل معين، وإنما بمنهجيته الهادفة لنهاية مطاف الأسرى، لكسر روح المقاومة لديهم.



وذكر فارس، أنه لا يوجد مضربون عن الطعام، لأن الأسير أحمد زهران، كان آخر من أضرب، واستمر لمدة (113) يوماً، والذي حقق انتصاراً كبيراً، من خلال فرض إرادته على المحتل، بعدما عانى معاناة قاسية وشديدة، إلى أن ألزمهم على تحديد موعد لإنهاء اعتقاله الإداري، وسيتم إطلاق سراحه في 26 شباط/ فبراير.