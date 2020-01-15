شؤون فلسطينية

قدورة فارس: وحشية الاحتلال بحق الأسرى غير مرتبطة بفصل معين

قدورة فارس: وحشية الاحتلال بحق الأسرى غير مرتبطة بفصل معين
قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني
خاص دنيا الوطن
قال قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني: إن ممارسات الاحتلال القمعية، المنتَهِكة لحقوق الإنسان الدولية، تتضاعف على الأسرى، خاصةً في فصل الشتاء؛ نظراً لعدم وجود وسائل التدفئة والأغطية، وملابس كافية لهم.

وأوضح فارس خلال حديثه لـ"استديو الوطن" عبر "تلفزيون فلسطين"، أن طبيعة الإجراءات المتخذة والتفتيش الليلي والقمع، التي يتم فيها إخراج الأسرى، خارج غرفهم بطريقة وحشية، في البرد القارس، غير مرتبط بفصل معين، وإنما بمنهجيته الهادفة لنهاية مطاف الأسرى، لكسر روح المقاومة لديهم.

وذكر فارس، أنه لا يوجد مضربون عن الطعام، لأن الأسير أحمد زهران، كان آخر من أضرب، واستمر لمدة (113) يوماً، والذي حقق انتصاراً كبيراً، من خلال فرض إرادته على المحتل، بعدما عانى معاناة قاسية وشديدة، إلى أن ألزمهم على تحديد موعد لإنهاء اعتقاله الإداري، وسيتم إطلاق سراحه في 26 شباط/ فبراير.

أخبار ذات صلة

الأطفال المنقولون لـ&#34;الدامون&#34; يواجهون ظروفاً قاسية والأسرى بـ&#34;عوفر&#34; يقررون التصعيد

الأطفال المنقولون لـ"الدامون" يواجهون ظروفاً قاسية والأسرى بـ"عوفر" يقررون التصعيد

مؤسستان حقوقيتان: عمليات الرش للأراضي الزراعية بالقطاع مدمرة

مؤسستان حقوقيتان: عمليات الرش للأراضي الزراعية بالقطاع مدمرة

الحايك يطالب بتسهيلات جديدة للنهوض بالقطاع الخاص وإلغاء &#34;GRM&#34;

الحايك يطالب بتسهيلات جديدة للنهوض بالقطاع الخاص وإلغاء "GRM"

&#34;حماية&#34; يوجه رسالة للمقرر الخاص بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية بشأن الهدم بالقدس

"حماية" يوجه رسالة للمقرر الخاص بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية بشأن الهدم بالقدس

إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه المستوطنات

إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه المستوطنات

شقيق الأسيرة مهداوي: بليلة وضحاها وجدت وفاء نفسها بغرف التحقيق الوحشي

شقيق الأسيرة مهداوي: بليلة وضحاها وجدت وفاء نفسها بغرف التحقيق الوحشي

المالكي يترأس الاحتفال الرسمي لتسليم رئاسة مجموعة الـ 77 والصين لجمهورية غيانا

المالكي يترأس الاحتفال الرسمي لتسليم رئاسة مجموعة الـ 77 والصين لجمهورية غيانا

حماس: إعلان الاحتلال عن مشاريع المحميات الطبيعية استكمال لمشروع التهويد

حماس: إعلان الاحتلال عن مشاريع المحميات الطبيعية استكمال لمشروع التهويد

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الأطفال المنقولون لـ&#34;الدامون&#34; يواجهون ظروفاً قاسية والأسرى بـ&#34;عوفر&#34; يقررون التصعيد

الأطفال المنقولون لـ"الدامون" يواجهون ظروفاً قاسية والأسرى بـ"عوفر" يقررون التصعيد

مؤسستان حقوقيتان: عمليات الرش للأراضي الزراعية بالقطاع مدمرة

مؤسستان حقوقيتان: عمليات الرش للأراضي الزراعية بالقطاع مدمرة

الحايك يطالب بتسهيلات جديدة للنهوض بالقطاع الخاص وإلغاء &#34;GRM&#34;

الحايك يطالب بتسهيلات جديدة للنهوض بالقطاع الخاص وإلغاء "GRM"

&#34;حماية&#34; يوجه رسالة للمقرر الخاص بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية بشأن الهدم بالقدس

"حماية" يوجه رسالة للمقرر الخاص بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية بشأن الهدم بالقدس

شقيق الأسيرة مهداوي: بليلة وضحاها وجدت وفاء نفسها بغرف التحقيق الوحشي

شقيق الأسيرة مهداوي: بليلة وضحاها وجدت وفاء نفسها بغرف التحقيق الوحشي

المالكي يترأس الاحتفال الرسمي لتسليم رئاسة مجموعة الـ 77 والصين لجمهورية غيانا

المالكي يترأس الاحتفال الرسمي لتسليم رئاسة مجموعة الـ 77 والصين لجمهورية غيانا

قدورة فارس: وحشية الاحتلال بحق الأسرى غير مرتبطة بفصل معين

قدورة فارس: وحشية الاحتلال بحق الأسرى غير مرتبطة بفصل معين

حماس: إعلان الاحتلال عن مشاريع المحميات الطبيعية استكمال لمشروع التهويد

حماس: إعلان الاحتلال عن مشاريع المحميات الطبيعية استكمال لمشروع التهويد

منوعات

شاهد.. انتصار ترتدي الحجاب

شاهد.. انتصار ترتدي الحجاب

وفاة أحد ممثلي مسلسل &#34;عروس بيروت&#34; بشكل مفاجئ

وفاة أحد ممثلي مسلسل "عروس بيروت" بشكل مفاجئ

شاهد: رجاء الجداوي ترد على شائعة وفاتها

شاهد: رجاء الجداوي ترد على شائعة وفاتها

شاهد: رسالة شديدة اللهجة من فجر السعيد إلى بثينة الرئيسي رغم اعتذارها

شاهد: رسالة شديدة اللهجة من فجر السعيد إلى بثينة الرئيسي رغم اعتذارها

حكم نهائي ببراءة ريهام سعيد من تهمة الإساءة إلى البدناء

حكم نهائي ببراءة ريهام سعيد من تهمة الإساءة إلى البدناء

شاهد: صابرين.. &#34;ما لكوش دعوة بعلاقتي بربي&#34;

شاهد: صابرين.. "ما لكوش دعوة بعلاقتي بربي"

شاهد: محمد رمضان يشعل حفلته بدبى بسيارته الرولز رويس

شاهد: محمد رمضان يشعل حفلته بدبى بسيارته الرولز رويس

نشوى مصطفى تؤدى مناسك العمرة وتدعو بالرحمة لـ17 فنان راحل

نشوى مصطفى تؤدى مناسك العمرة وتدعو بالرحمة لـ17 فنان راحل

تعليق صادم من نيشان.. (مَقتَل نانسي عجرم وبناتها)

تعليق صادم من نيشان.. (مَقتَل نانسي عجرم وبناتها)

عربي

صور: أول ظهور للطائرة العسكرية الروسية العملاقة في الجيش المصري

صور: أول ظهور للطائرة العسكرية الروسية العملاقة في الجيش المصري

مسؤول بالأمم المتحدة: السياسيون اللبنانيون في موقف المتفرج والاقتصاد ينهار

مسؤول بالأمم المتحدة: السياسيون اللبنانيون في موقف المتفرج والاقتصاد ينهار

تركيا تناقش مع روسيا إنشاء منطقة آمنة في إدلب

تركيا تناقش مع روسيا إنشاء منطقة آمنة في إدلب

شاهد: السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط

شاهد: السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط