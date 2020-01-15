حماس: إعلان الاحتلال عن مشاريع المحميات الطبيعية استكمال لمشروع التهويد





وقال القيادي في الحركة، عبد الحكيم حنيني، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن إعلان الاحتلال عن مشاريع المحميات الطبيعية في أراضينا المسماة بالمنطقة (ج) هو استكمال لمشروع التهويد ونهب الأراضي، وفي الوقت الذي يحول الاحتلال هذه المحميات لمتنزهات لاستجلاب المستوطنين لأراضي الضفة المحتلة، فإنه يحرم أهاليها من الوصول لكثير من تلك الأراضي.



وأضاف: أن حديث قادة "العدو" المتزايد عن الضفة وتهويدها وجلب مليون مستوطن، يؤكد على عقلية المشروع الاستيطاني الذي لا يعترف بحقوق شعبنا على أرضه، وإن مواجهته تعتبر أولوية مصيرية لشعبنا، تستوجب حشد الطاقات.



وأكدت حركة حماس على أن المقاومة هي الخيار الأمثل في مواجهة سياسة الاحتلال الاستيطانية المتزايدة في الضفة، والتي أثبتت نجاعتها وفاعليتها في التصدي لمشاريع الاستيطان عبر مراحل انتفاضات شعبنا المباركة.



وقال حنيني: نبارك الحراكات الشعبية المتزايدة للدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، وهذا السلوك الوطني المشرف من أبناء شعبنا، هو من سيحمي الأرض، ويعيد حقوقنا رغماً عن الاحتلال، فالحقائق باقية على الأرض لهذا الشعب المرابط.

رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على إعلان الاحتلال إنشاء سبع محميات جديدة في الضفة الغربية.