اشتية يبحث مع البنك الدولي إمكانيات دعم خطط الحكومة التنموية

ودعا رئيس الوزراء البنك إلى المساهمة في برامج تشغيل الشباب لا سيما خريجي الجامعات، مشيراً إلى برنامج جديد اعتمدته الحكومة لتدريب مئات الخريجين على البرمجة، لإعادة صياغة قدراتهم؛ لتتناسب مع احتياجات سوق العمل.



كما جدد اشتية مطالبة البنك بالمساعدة في تدقيق الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية، مؤكداً أن "هذه الخصومات بملايين الشواكل تشكل نزيفاً للخزينة الفلسطينية، وتتم بدون أي تدقيق في أربعة ملفات: الكهرباء، الماء والصرف الصحي، والتحويلات الطبية، التي انخفضت بشكل ملفت مؤخراً نتيجة قرار وقف التحويلات للمستشفيات الإسرائيلية".



ودعا رئيس الوزراء إلى دعم المساعي الفلسطينية للتحرر من عملة الشيكل، التي تعزز التبعية لاقتصاد الاحتلال، وتعزيز برامج البنك في قطاع غزة، وفي القدس، لتعزيز صمود الناس في ظل الإجراءات الإسرائيلية من حصار غزة، وعزل القدس، داعياً إلى التعاطي مع الوضع الاقتصادي والتنموي في فلسطين، ضمن الإطار السياسي.



وفي نفس السياق، أطلع اشتية الوفد على استراتيجية الحكومة التنمية بالعناقيد، الهادفة إلى خلق تنمية اقتصادية متوازنة، بالاعتماد على الميزة الاقتصادية لكل محافظة، وكذلك تعزيز قدرات القطاع الخاص، وتعزيز المنتج الوطني والانفتاح على الأسواق العالمية والعربية، ما يقود إلى الانفكاك تدريجياً من التبعية الاقتصادية لإسرائيل.



رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، مع وفد من مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي، برئاسة المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين في البنك ميرزا حسن، إمكانيات مواءمة برامج البنك في فلسطين مع خطط الحكومة التنموية لا سيما في دعم الزراعة، وتشغيل الشباب.وقال خلال الاجتماع الذي جمعه بنحو 13 مديراً تنفيذياً في المجموعة، اليوم الأربعاء في مكتبه في رام الله: "إن البنك لديه برامج حيوية في مختلف القطاعات في فلسطين مثل التعليم والمياه والصحة والطاقة، ونريد أن تكون الزراعة ضمن هذه القطاعات لرفع القدرة الإنتاجية، وخلق فرص عمل وحماية الأرض مقابل الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية".