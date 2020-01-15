شؤون فلسطينية

مصرع ستة أشخاص في 1080 حادث سير الشهر الماضي

مصرع ستة أشخاص في 1080 حادث سير الشهر الماضي
حادث سير - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
لقي ستة أشخاص مصرعهم، وأصيب 928 آخرون بجروح، جراء 1080 حادث سير، وقعت الشهر الماضي في الضفة الغربية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور، سجلت 1080 حادث سير، نتج عنها مصرع ستة أشخاص وإصابة 928 آخرين، وصفت تسع إصابات بالخطيرة، و 54 إصابة منهم بالمتوسطة، و865 بالطفيفة.

وأضافت: أن شرطة المرور، فحصت الشهر الماضي 11275 مركبة، وأنزلت عن الشارع 1058 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 19617 مخالفة مرورية، وحجزت 648 مركبة؛ للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 1238 مركبة غير قانونية.

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