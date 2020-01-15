شؤون فلسطينية

أبو سيف: الوزارة مُهتمة بالإرث الموسيقي وتعمل جاهدة على توثيقه

أبو سيف: الوزارة مُهتمة بالإرث الموسيقي وتعمل جاهدة على توثيقه
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الثقافة، الدكتور عاطف أبو سيف، أعضاء جمعية موسيقانا لتنمية الثقافة والفنون، لبحث دعم تنفيذ مبادرة "غَنيتُ عكا" وهي عبارة عن عرض غنائي لجوقة غنائية نسائية في مدينة عكا، في مقر الوزارة بمدينة البيرة، اليوم الأربعاء.

وأطلع أعضاء الجمعية أبو سيف على آلية عمل الجمعية، وأهدافها، والفئات التي تستهدفها، وسعيها لتطوير الثقافة الموسيقية والفنون في المجتمع الفلسطيني ككل، مشيرين إلى أهمية المبادرة للدمج بين الأغاني التراثية الفلسطينية، وتلك الخاصة بفنانين محليين قدامى.

وقال أبو سيف، في تصريح وصل "دنيا الوطن":" إن الوزارة مهتمة بالإرث الموسيقي الفلسطيني، وتعمل جاهدة على توثيقه وإحيائه من أجل الوصول إلى إنتاج ثقافي عالي المستوى، يليق بفلسطين"، متحدثاً عن أهمية تقوية الروابط بين الداخل الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني باختلاف جغرافيته، وضرورة دعم المواهب الشابة، وتنشيط الحياة الموسيقية.

وأكد أبو سيف خلال اللقاء، أهمية الشراكة مع المؤسسات والأشخاص الفاعلين في المجال الثقافي، وخاصة الموسيقي، بسبب الحاجة الملحة لمثل هذه الخدمات الثقافية الفنية، والتي يعاني المجتمع الفلسطيني من شحٍ في تقديمها.

وشكر أعضاء الجمعية، أبو سيف على اهتمامه بالموسيقى والفن، ودور الوزارة برفع الوعي الموسيقي، لدى الجمهور الفلسطيني، عبر سلسلة فعاليات وأنشطة فنية، تنفذها الوزارة خلال العام في مختلف الجغرافية الفلسطينية.

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