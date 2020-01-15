وزارة الاتصالات تُعلن عن الشروع بخصخصة إدارة وتشغيل مكاتب البريد

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الشروع بخصخصة إدارة وتشغيل مكاتب البريد في قطاع غزة، وذلك وفي إطار دورها في تنظيم عمل قطاع البريد، وتحقيق أفضل خدمات بريدية للمواطن الفلسطيني.







وأعربت الوزارة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، عن رغبتها بالتعاقد مع شركة خاصة مؤهلة؛ لإدارة وتشغيل مكاتب بنك البريد التابعة لها في قطاع غزة، وذلك وفق عدة شروط محددة، وتتمتع بنشاط مالي- مصرفي- ائتماني، كما يجب أن تمتلك الشركة إمكانية تقديم الضمانات اللازمة لكافة الأنشطة والبرامج المتاحة.





ودعت الوزارة الشركات التي ترغب بالمشاركة بعطاء تشغيل أو إدارة مكاتب بنك البريد في قطاع غزة، التقدم للوزارة بطلب للحصول على كراس العطاء، وذلك من خلال التوجه للادارة العامة للتراخيص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال فترات الدوام الرسمي، وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس 30-1-2020.

رام الله - دنيا الوطن