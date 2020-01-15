مواطنون يتصدون لمحاولة مستوطنين الاستيلاء على منزل جنوب نابلس

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

تصدى مواطنون، اليوم الأربعاء، لمحاولة مستوطنين، الاستيلاء على أحد المنازل في قرية مادما جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس: إن مستوطنين، اقتحموا منزل المواطن يحيى محمد سعيد قط، في مادما، واعتلوا سطحه، ولكنهم سارعوا بالهروب، بعد توجه أهالي القرية للمنزل، وتصديهم لهم، وفق ما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.