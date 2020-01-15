مواطنون يتصدون لمحاولة مستوطنين الاستيلاء على منزل جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
تصدى مواطنون، اليوم الأربعاء، لمحاولة مستوطنين، الاستيلاء على أحد المنازل في قرية مادما جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس: إن مستوطنين، اقتحموا منزل المواطن يحيى محمد سعيد قط، في مادما، واعتلوا سطحه، ولكنهم سارعوا بالهروب، بعد توجه أهالي القرية للمنزل، وتصديهم لهم، وفق ما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.
تصدى مواطنون، اليوم الأربعاء، لمحاولة مستوطنين، الاستيلاء على أحد المنازل في قرية مادما جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس: إن مستوطنين، اقتحموا منزل المواطن يحيى محمد سعيد قط، في مادما، واعتلوا سطحه، ولكنهم سارعوا بالهروب، بعد توجه أهالي القرية للمنزل، وتصديهم لهم، وفق ما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.
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