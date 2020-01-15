مسؤول بالأمم المتحدة: السياسيون اللبنانيون في موقف المتفرج والاقتصاد ينهار

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة في لبنان، اليوم الأربعاء: إن السياسيين في لبنان، في موقف المتفرج، بينما ينهار الاقتصاد، وانتقد بشدة النخبة السياسية، التي فشلت في تشكيل حكومة في بلد ينزلق أكثر نحو أزمة اقتصادية ومالية.



ويواجه لبنان أزمة منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في تشرين الأول/ أكتوبر، بعد احتجاجات على الفساد، وسوء الإدارة، باعتبارهما السببين الرئيسيين للأزمة الاقتصادية.



وكتب يان كوبيش، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان على (تويتر)، " يوم آخر من الغموض بشأن تشكيل حكومة، وسط احتجاجات غاضبة متزايدة واقتصاد في حالة سقوط حر"، وذلك وفق (رويترز).



وتابع "على السياسيين، أن يلوموا أنفسهم، وليس الشعب على هذه الفوضى الخطيرة".



وأشار أيضاً إلى أن رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، طلب سلطات استثنائية لإدارة الاقتصاد، في إشارة واضحة إلى طلبه المزيد من السلطات؛ لتنظيم القواعد التي تطبقها البنوك التجارية.



وكتب كوبيش "لبنان متفرد بحق، طلب حاكم مصرف لبنان سلطات استثنائية لإدارة الاقتصاد بشكل ما على الأقل بينما يقف المسؤولون في موقف المتفرج، وهو (الاقتصاد) ينهار، هذا أمر لا يصدق".



وفي محاولة لتجنب هروب رؤوس الأموال، فرضت البنوك التجارية اللبنانية قيوداً على السحب من الودائع، ومنعت بعض التحويلات إلى الخارج لأكثر من شهرين؛ لكن هذه الإجراءات لم تطبق بشكل رسمي في ضوابط رأس المال.



وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع؛ لتفريق المحتجين أمام البنك المركزي، مساء الثلاثاء بمواجهات مع عشرات الأشخاص، الذين رشقوها بالحجارة والمفرقعات.



وتعرضت واجهات عدة بنوك تجارية، وماكينات سحب النقود بها؛ للتخريب بالقرب من البنك المركزي.