شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تُجبر مقدسيين على هدم منزليهما في جبل المكبر

قوات الاحتلال تُجبر مقدسيين على هدم منزليهما في جبل المكبر
هدم منزل - ارشيف
رام الله - دنيا الوطن
أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المقدسيين موسى كساب بشير، وعمار نايف نصار من بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، على هدم منزليهما.

جاء ذلك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) تجنباً للغرامات الباهظة، التي قد تفرضها بلدية الاحتلال في القدس، عليهما في حال قامت هي بعملية الهدم.

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