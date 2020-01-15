قوات الاحتلال تُجبر مقدسيين على هدم منزليهما في جبل المكبر
رام الله - دنيا الوطن
أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المقدسيين موسى كساب بشير، وعمار نايف نصار من بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، على هدم منزليهما.
أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المقدسيين موسى كساب بشير، وعمار نايف نصار من بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، على هدم منزليهما.
جاء ذلك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) تجنباً للغرامات الباهظة، التي قد تفرضها بلدية الاحتلال في القدس، عليهما في حال قامت هي بعملية الهدم.
التعليقات