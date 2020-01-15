شؤون فلسطينية

"الخارجية": نحن بصدد التوجه للجنائية الدولية ضد محميات بينت الاستيطانية

"الخارجية": نحن بصدد التوجه للجنائية الدولية ضد محميات بينت الاستيطانية
وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها ستتابع مع الدول كافة، والأمين العام للأمم المتحدة، والمنظمات الأممية المختصة، قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، اعتبار 7 مواقع استيطانية في الضفة الغربية، محمية طبيعية جديدة، وتوسيع 12 أخرى، لحشد أوسع رفض دولي لهذه المشاريع.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أنها بصدد التحرك باتجاه الجنائية الدولية، لإفادتها بالمخاطر القانونية المترتبة على إعلان بينيت، كجزء لا يتجزأ من ملف الاستيطان، الذي سيحاكم عليه وأمثاله.

وأشارت إلى أن بينيت، يسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المخططات والمشاريع الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، لحسم مستقبل المناطق المصنفة (ج) من جانب واحد، وبقوة الاحتلال.

وأوضحت الوزارة، أن إعلان بنييت الجديد، بشأن محميات طبيعية قائمة، يعني وضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المصنفة (ج)، ونصب مظلة استعمارية جديدة لمحاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، كجزء لا يتجزأ مما يمكننا تسميته السياحة الاستيطانية، وترويج الاحتلال للمناطق الفلسطينية، باعتبارها امتداداً لدولة الاحتلال، وهذا ينطبق على المحاولات الإسرائيلية لتهويد عديد المراكز الدينية والتراثية والتاريخية وينابيع المياه، ومحاولاته المتواصلة لتغيير هويتها الفلسطينية.

وبيّنت أن إعلان بينيت يحدث لأول مرة منذ 25 عاما كـ "خطوة على طريق تعزيز الاستيطان في مناطق (ج) بالأفعال وليس بالأقوال حسب تعبير المستوطن بينت" الذي دعا في ذلك الوقت جميع الإسرائيليين للتوجه وزيارة تلك المحميات الاستيطانية".

وأدانت الوزارة، قرارات بينيت الاستعمارية التوسعية، مؤكدة أن مسمى المحميات الطبيعية، هو شكل من أشكال الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، كما هي ذرائع التدريبات العسكرية والمناطق المغلقة، مثلما يحدث بالأغوار الشمالية بشكل خاص، لافتة إلى أن الاستيلاء بأشكاله المختلفة يخصص في النهاية لصالح تعميق الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدداً من البؤر الاستيطانية العشوائية مقامة على أرض فلسطينية، تم الاستيلاء عليها بحجة "المحميات الطبيعية".

وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاستيطان المتواصلة والمتصاعدة، وسرعة اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ القرار الأممي 2334 قبل فوات الأوان.

ودعت الوزارة الدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، إلى التحرك؛ لوقف تنفيذ إعلانات بينيت المشؤومة، والمدعومة من إدارة ترمب.

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