العاهل الأردني: لا استقرار بالشرق الأوسط بدون سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

العاهل الأردني عبد الله الثاني

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رام الله - دنيا الوطن

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني: إن استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، ينذر بفوضى عارمة، تهدد استقرار المنطقة بأكملها.



وفيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، قال الملك الأردني، في خطاب ألقاه البرلمان الأوروبي: إنه لا استقرار في الشرق الأوسط بدون سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما نقلت قناة (الجزيرة).



وحمّل العاهل الأردني "مسؤولية حماية شعوبنا بسياسيات مدروسة"، معتبراً أن ما يحدث في الشرق الأوسط يؤثر على العالم أجمع.



في سياق آخر، قال الملك عبد الله الثاني،: إن اتساع رقعة الحرب في ليبيا سيكون له تداعيات سلبية على المنطقة.