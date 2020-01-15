وزير دفاع تركيا: من السابق لأوانه إعلان انهيار وقف إطلاق النار بليبيا

صورة ارشيفيه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الدفاع التركي، خلوص أكار، يوم الأربعاء، إن من السابق لأوانه، القول: إن وقف إطلاق النار في ليبيا انهار، بعدما رفض خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) توقيع اتفاق هدنة ملزم، خلال محادثات، أجريت هذا الأسبوع.



وقال أكار للصحفيين في إفادة في أنقرة: إن تركيا، التي تدعم الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس، أرسلت فريقاً للتدريب والتعاون، يعمل الآن في ليبيا، وذلك وفق (رويترز).