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تركيا تناقش مع روسيا إنشاء منطقة آمنة في إدلب

تركيا تناقش مع روسيا إنشاء منطقة آمنة في إدلب
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، يوم الأربعاء: إن تركيا وروسيا، تبحثان إنشاء (منطقة آمنة) داخل إدلب بشمال غرب سوريا، حيث يمكن للسوريين النازحين بسبب القتال، قضاء فصل الشتاء.

وأضاف للصحفيين في أنقرة، أن هجمات الحكومة السورية في المنطقة، مستمرة على الرغم من وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ، قبل ثلاثة أيام، وأن تركيا تعمل على تعزيز نقطة مراقبة تحاصرها القوات السورية، وذلك وفق ما نقلته (رويترز). 

وقال الوزير: إن تركيا لم تتلق طلباً رسمياً بشأن دعوة البرلمان العراقي في الخامس من كانون الثاني/ يناير لانسحاب القوات الأجنبية.

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