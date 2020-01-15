قوات الاحتلال تخطر بهدم غرفة سكنية شرق يطا

هدم - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم غرفة سكنية في منطقة طوبا شرق بلدة يطا جنوب الخليل.



وبيّن منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الاستيطان والجدار، راتب الجبور، أن قوات الاحتلال، أخطرت المواطنة هدى عيسى عوض، من قرية طوبا شرق يطا، بهدم مسكنها المؤلف من غرفة سكنية، بحجة أنها تقع ضمن منطقة عسكرية، كما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.