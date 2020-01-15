ميسي يكشف عن أصعب مدافع واجهه خلال مسيرته الكروية



ووفق حوار ميسي مع (القناة الالكترونية DAZN)، قال البرغوث:"رقابة رجل لرجل لا تزعجني، تعرف أنك ستلعب مباريات صعبة، ويبدو الأمر غريباً نوعاً ما حين تحاط بشخص طوال المواجهة".



واستمر قائد الأرجنتين: "حقيقة، لم يحدث لي ذلك كثيرا. لا يزعجني الأمر، لكنه غريب"، وفق ما نقل موقع (في الجول).



وبسؤاله عن أصعب مدافع راقبه رجل لرجل رد ميسي مباشرة: "بابلو مافيو لاعب جيرونا. كانت مواجهته ليست سهلة".



لا ينتمي إلى ريال مدريد، ولا أتليتكو مدريد. لا يلعب في ناد من الصفوة، ولا ينتمي حتى لفريق ينافس على الألقاب. ليس لاعبا دوليا، لكن رغم ذلك، اعترف الساحر أنه وجد صعوبة شديدة في التفوق عليه.



وأضاف "لم أكن يوما اللاعب الذي يشتكي. أعتقد أن الالتحام البدني والركل جزء من اللعبة. أنزعج أكثر حين ألعب بشكل سيء، أغضب نوعا ما. بخلاف ذلك، لا مشكلة، هذا جزء من اللعبة ولا أخذ الأمر على محمل شخصي".



مافيو، الذي لعب لمنتخب شباب إسبانيا، يلعب في جيرونا معارا من شتوتجارت الألماني.



خسر أمام ميسي مرتين في موسم 2017-2018، الأولى بنتيجة 3-صفر والثانية لم يستطع فيها إيقاف نجم برشلونة الذي سجل مرتين في سحق فريق بلاوجرانا لجيرونا بنتيجة 6-1.



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