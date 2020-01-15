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شاهد: السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط

شاهد: السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
يفتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، قاعدة برنيس، أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر.

ووصل ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، إلى مصر؛ لحضور مراسم الافتتاح، الذي من المنتظر، أن يحضره رؤساء دول ووزراء دفاع عرب وأجانب، إضافة إلى شخصيات دبلوماسية رفيعة مستوى، وفق (بوابة الأهرام).

وتعتبر قاعدة برنيس العسكرية، إحدى القواعد المصرية الجديدة، وأضخمها في الشرق الأوسط، وتأتي مع قاعدة محمد نجيب العسكرية، كنقطتي ارتكاز، وتحركات للقوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة التحديات.

وتقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر، بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكرياً، وعدداً من الوحدات القتالية والإدارية، وميادين للرماية والتدريب، لجميع الأسلحة.

والهدف الإستراتيجي لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية، هو حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية، وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، فضلاً عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر، وحتى قناة السويس، والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية 2020.

 

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