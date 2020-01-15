عبد ربه: الاحتلال يحتجز جثامين 250 شهيداً بمقابر الأرقام

مقابر الأرقام

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خاص- دنيا الوطن

قال حسن عبد ربه، المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن "الاحتلال الإسرائيلي يحتجز (52) جثمان شهيد"، مشيراً إلى أن "هناك ما يقارب (250) من جثامين الشهداء لا تزال محتجزة في مقابر الأرقام، وأن هذا العمل الإجرامي، يتناقض مع اتفاقيات جنيف، وحقوق الانسان بشكل كامل، وهذا المنهج ينم عن العقلية العنصرية للاحتلال، وهو سلوك لا أخلاقي"، مضيفاً أن هذا يعد شكلاً من أشكال العقوبة الجماعية، والأذى النفسي لعائلات الشهداء.



وأضاف عبد ربه لـ"دنيا الوطن" أن ما يزيد الأمر صعوبة، هو عدم معرفة أماكن احتجاز تلك الجثامين، وعدم القيام بدفنها وفق الشرائع السماوية، وعادات وتقاليد المجتمع الفلسطيني، وهذا بقرار من وزير الجيش الإسرائيلي، وبعض الجثامين محتجزة بقرارات قضائية من الاحتلال، بهدف الضغط على المقاومة الفلسطينية، والابتزاز السياسي، والمساومة على الجنود الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وأن كافة الجهود التي بذلت للإفراج عنها، لم تؤدِ لأي نتائج ملموسة.