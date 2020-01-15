شؤون فلسطينية

عبد ربه: الاحتلال يحتجز جثامين 250 شهيداً بمقابر الأرقام

عبد ربه: الاحتلال يحتجز جثامين 250 شهيداً بمقابر الأرقام
مقابر الأرقام
خاص- دنيا الوطن
قال حسن عبد ربه، المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن "الاحتلال الإسرائيلي يحتجز (52) جثمان شهيد"، مشيراً إلى أن "هناك ما يقارب (250) من جثامين الشهداء لا تزال محتجزة في مقابر الأرقام، وأن هذا العمل الإجرامي، يتناقض مع اتفاقيات جنيف، وحقوق الانسان بشكل كامل، وهذا المنهج ينم عن العقلية العنصرية للاحتلال، وهو سلوك لا أخلاقي"، مضيفاً أن هذا يعد شكلاً من أشكال العقوبة الجماعية، والأذى النفسي لعائلات الشهداء.

وأضاف عبد ربه لـ"دنيا الوطن" أن ما يزيد الأمر صعوبة، هو عدم معرفة أماكن احتجاز تلك الجثامين، وعدم القيام بدفنها وفق الشرائع السماوية، وعادات وتقاليد المجتمع الفلسطيني، وهذا بقرار من وزير الجيش الإسرائيلي، وبعض الجثامين محتجزة بقرارات قضائية من الاحتلال، بهدف الضغط على المقاومة الفلسطينية، والابتزاز السياسي، والمساومة على الجنود الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وأن كافة الجهود التي بذلت للإفراج عنها، لم تؤدِ لأي نتائج ملموسة.

أخبار ذات صلة

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بتهمة الشروع بالقتل

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بتهمة الشروع بالقتل

مصرع ستة أشخاص في 1080 حادث سير الشهر الماضي

مصرع ستة أشخاص في 1080 حادث سير الشهر الماضي

أبو سيف: الوزارة مُهتمة بالإرث الموسيقي وتعمل جاهدة على توثيقه

أبو سيف: الوزارة مُهتمة بالإرث الموسيقي وتعمل جاهدة على توثيقه

وزارة الاتصالات تُعلن عن الشروع بخصخصة إدارة وتشغيل مكاتب البريد

وزارة الاتصالات تُعلن عن الشروع بخصخصة إدارة وتشغيل مكاتب البريد

مواطنون يتصدون لمحاولة مستوطنين الاستيلاء على منزل جنوب نابلس

مواطنون يتصدون لمحاولة مستوطنين الاستيلاء على منزل جنوب نابلس

قوات الاحتلال تُجبر مقدسيين على هدم منزليهما في جبل المكبر

قوات الاحتلال تُجبر مقدسيين على هدم منزليهما في جبل المكبر

النيابة العامة بغزة: تسديد 181 مليون شيكل بسياسة الاستئخارات المدروسة بقضايا الشيكات

النيابة العامة بغزة: تسديد 181 مليون شيكل بسياسة الاستئخارات المدروسة بقضايا الشيكات

&#34;الخارجية&#34;: نحن بصدد التوجه للجنائية الدولية ضد محميات بينت الاستيطانية

"الخارجية": نحن بصدد التوجه للجنائية الدولية ضد محميات بينت الاستيطانية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

مصرع ستة أشخاص في 1080 حادث سير الشهر الماضي

مصرع ستة أشخاص في 1080 حادث سير الشهر الماضي

أبو سيف: الوزارة مُهتمة بالإرث الموسيقي وتعمل جاهدة على توثيقه

أبو سيف: الوزارة مُهتمة بالإرث الموسيقي وتعمل جاهدة على توثيقه

وزارة الاتصالات تُعلن عن الشروع بخصخصة إدارة وتشغيل مكاتب البريد

وزارة الاتصالات تُعلن عن الشروع بخصخصة إدارة وتشغيل مكاتب البريد

مواطنون يتصدون لمحاولة مستوطنين الاستيلاء على منزل جنوب نابلس

مواطنون يتصدون لمحاولة مستوطنين الاستيلاء على منزل جنوب نابلس

قوات الاحتلال تُجبر مقدسيين على هدم منزليهما في جبل المكبر

قوات الاحتلال تُجبر مقدسيين على هدم منزليهما في جبل المكبر

&#34;الخارجية&#34;: نحن بصدد التوجه للجنائية الدولية ضد محميات بينت الاستيطانية

"الخارجية": نحن بصدد التوجه للجنائية الدولية ضد محميات بينت الاستيطانية

محافظ أريحا: جنود الاحتلال ينتهجون سياسة القتل والتدمير والتشريد

محافظ أريحا: جنود الاحتلال ينتهجون سياسة القتل والتدمير والتشريد

قوات الاحتلال تخطر بهدم غرفة سكنية شرق يطا

قوات الاحتلال تخطر بهدم غرفة سكنية شرق يطا

منوعات

وسائل إعلام لبنانية: الإدعاء على زوج الفنانة نانسي عجرم بجناية القتل العمد

وسائل إعلام لبنانية: الإدعاء على زوج الفنانة نانسي عجرم بجناية القتل العمد

شاهد.. انتصار ترتدي الحجاب

شاهد.. انتصار ترتدي الحجاب

وفاة أحد ممثلي مسلسل &#34;عروس بيروت&#34; بشكل مفاجئ

وفاة أحد ممثلي مسلسل "عروس بيروت" بشكل مفاجئ

شاهد: رجاء الجداوي ترد على شائعة وفاتها

شاهد: رجاء الجداوي ترد على شائعة وفاتها

شاهد: رسالة شديدة اللهجة من فجر السعيد إلى بثينة الرئيسي رغم اعتذارها

شاهد: رسالة شديدة اللهجة من فجر السعيد إلى بثينة الرئيسي رغم اعتذارها

حكم نهائي ببراءة ريهام سعيد من تهمة الإساءة إلى البدناء

حكم نهائي ببراءة ريهام سعيد من تهمة الإساءة إلى البدناء

شاهد: صابرين.. &#34;ما لكوش دعوة بعلاقتي بربي&#34;

شاهد: صابرين.. "ما لكوش دعوة بعلاقتي بربي"

شاهد: محمد رمضان يشعل حفلته بدبى بسيارته الرولز رويس

شاهد: محمد رمضان يشعل حفلته بدبى بسيارته الرولز رويس

نشوى مصطفى تؤدى مناسك العمرة وتدعو بالرحمة لـ17 فنان راحل

نشوى مصطفى تؤدى مناسك العمرة وتدعو بالرحمة لـ17 فنان راحل

تعليق صادم من نيشان.. (مَقتَل نانسي عجرم وبناتها)

تعليق صادم من نيشان.. (مَقتَل نانسي عجرم وبناتها)

عربي

مسؤول بالأمم المتحدة: السياسيون اللبنانيون في موقف المتفرج والاقتصاد ينهار

مسؤول بالأمم المتحدة: السياسيون اللبنانيون في موقف المتفرج والاقتصاد ينهار

تركيا تناقش مع روسيا إنشاء منطقة آمنة في إدلب

تركيا تناقش مع روسيا إنشاء منطقة آمنة في إدلب

شاهد: السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط

شاهد: السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط

شاهد: أعمال شغب وتحطيم واجهات مصارف في (شارع الحمرا) بلبنان

شاهد: أعمال شغب وتحطيم واجهات مصارف في (شارع الحمرا) بلبنان