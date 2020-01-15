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شاهد: أعمال شغب وتحطيم واجهات مصارف في (شارع الحمرا) بلبنان

شاهد: أعمال شغب وتحطيم واجهات مصارف في (شارع الحمرا) بلبنان
الأحداث في لبنان
رام الله - دنيا الوطن
شهد شارع الحمرا في بيروت ليل الثلاثاء، أعمال شغب، حيث عمد المحتجون إلى تحطيم وحرق واجهات عدد من المصارف، في أعنف تحرك سجلته الحركة الاحتجاجية، التي انطلقت بلبنان في 17 تشرين الأول/ أكتوبر.

 ووفق (لبنان اليوم)، فقد بدأت مواجهات بين عدد من المحتجين وقوى الأمن الداخلي، أمام مصرف لبنان المركزي، عند مدخل (شارع الحمرا) تطورت إلى أعمال شغب، وعمليات كر وفر استمرت ساعات.

 

ورشق المحتجون عناصر مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي بالحجارة، وحطموا الواجهات الزجاجية لعدد من المصارف، وحرقوا مدخل مقر جمعية المصارف، فيما استخدمت القوى الأمنية قنابل الغاز المسيلة للدموع؛ لتفريقهم ومحاولة فتح الطريق التي كان المحتجون أغلقوها بمستوعبات النفايات، احتجاجاً على السياسات المالية التي يتبعها مصرف لبنان والمصارف في لبنان، وكذلك احتجاجا على التأخير الحاصل في تشكيل حكومة، تلبي مطالبهم. 

 

وبينما تحدثت المعلومات عن توقيف أحد المحتجين، أفادت قناة الـ (LBCI) بإصابة 20 شخصاً بين المتظاهرين وعناصر قوى الأمن.

من جهتها، دعت قوى الأمن، المتظاهرين السلميين إلى الابتعاد عن شارع الحمرا، حفاظاً على سلامتهم، وإلا سيعتبرون من المشاغبين، وستتم ملاحقتهم.

 

وشهدت التظاهرات الاحتجاجية أمس الثلاثاء، في أسبوع أطلق عليه المحتجون اسم "أسبوع الغضب"، مناوشات بين القوى الأمنية والمحتجين، لا سيما في منطقة الرينغ في بيروت، وجل الديب- المتن شمال العاصمة، وطرابلس شمال لبنان.

وأمهل المحتجون رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، أمس، مهلة يومين لإنجاز التشكيلة الحكومية الجديدة.

 

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