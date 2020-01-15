مصادر أمنية تنفي تشكيل قوة شرطية لتأمين الصرافات

تعبيرية

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خاص دنيا الوطن

نفت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، أن يكون مدير عام الشرطة الفلسطينية، اللواء حازم عطا الله، قد أصدر قرارًا بخصوص الصرافات الآلية التابعة للبنوك.



وقال المصادر لـ"دنيا الوطن": إن ما نُشر بهذا الخصوص عبر وسائل الإعلام، غير صحيح، لافتة إلى أنه لم يصدر أي قرار بذلك.



وكانت وسائل إعلام، نقلت عن عطا الله قوله: ندرس إمكانية تشكيل قوة خاصة؛ لحماية الصرافات الآلية في مناطق الضفة، بعد تكرار حوادث السرقة، خلال الفترة الأخيرة في مدن الضفة.



وخلال الفترة الماضية، زادت سرقات الصرافات الآلية، في مدينة الخليل.