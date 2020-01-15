طالع: "الداخلية" تنشر كشفاً معدلاً لأسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس.وقالت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن": إن السفر سيكون للحافلات، الثامنة والتاسعة، والعاشرة حتى الرقم (51) من كشف (2020/1)، مشيرة إلى التواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وأضافت: أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر، فيما يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.وطالبت بالتزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.